В Москве задержан соучастник убийства криминального авторитета Япончика

В столице задержан некий Муртаз Шадания, которого следователи считают причастным к убийству в 2009 году лидера преступного мира Вячеслава Иванькова, более известного по криминальной кличке Япончик. Задержание преступника - заслуга оперативников Московского уголовного розыска. Громкое дело о заказном убийстве расследует Следственный комитет России.

В 2009 году, по версии следствия, Шадания в составе организованной преступной группы совершил убийство Вячеслава Иванькова, занимавшего в тот момент высшее положение в преступной иерархии и относившегося к категории так называемых "воров в законе". "Обвиняемый действовал согласно распределению ролей, в частности, Шадания вел скрытое наблюдение за Иваньковым для установления его образа жизни и выбора места убийства. Кроме того, именно он обеспечил транспортировку оружия в Москву, из которого в последующем киллер стрелял в жертву", - рассказала суть уголовных претензий к задержанному официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Отмечается, что 28 июля 2009 года - в день нападения - Шадания "в числе других соучастников вел наблюдение за прилегающими к месту преступления территориями, обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства".

В итоге задержанному вменили две статьи Уголовного кодекса РФ. Обвинение ему уже предъявлено по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ "убийство" и части 3 статьи 222 УК РФ "незаконный оборот оружия". В настоящее время подследственный по решению суда заключен под стражу.

В СК указали, проведение и оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление деталей этого громкого преступления и всех его соучастников, продолжается.

Напомним, покушение на криминального авторитета Вячеслава Иванькова было совершено в июле 2009 года, когда он выходил из ресторана "Тайский слон", расположенного на Хорошевском шоссе в Москве. Позиция для ведения стрельбы была оборудована в кузове "Газели". Киллер стрелял из снайперской винтовки Драгунова с расстояния примерно в 70 метров. Япончик получил тяжелое ранение, в результате которого, пролежав три месяца в больнице, скончался.