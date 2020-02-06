В Подмосковье чиновники попались на 10-миллионной взятке

В Московской области возбуждено уголовное дело против чиновников и бизнесменов: их подозревают в организации коррупционной схемы. Речь идет о взятке в 10 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК, в схеме участвовали замглавы городского округа Ступино и и.о. директора местного центра закупок. По версии следствия, миллионы им предложили предприниматели, которые хотели в обход положенных процедур получить выгодный контракт по благоустройству города. Деньги передавались через третье лицо.

Уголовные дела возбуждены как по факту получения, так и по факту дачи взятки. К уголовной ответственности намерены привлечь и посредника.