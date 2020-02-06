В Подмосковье водителей за год оштрафовали на 15 миллиардов рублей

В Московской области за прошлый год общая сумма штрафов за нарушение ПДД составила 15 миллиардов рублей. Об этом на заседании подмосковного парламента заявил глава регионального ГУ МВД Виктор Пауков.

По оценкам руководителя главка, за последние годы дороги региона стали безопаснее. Число ДТП снизилось на 3 процента, погибших стало меньше на 11,1 процента.

Значительно сократилось количество аварий с серьезными последствиями, добавил он. Такой эффект, по словам Паукова, был достигнут за счет профилактической работы.