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06.02.2020 19:08
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Подмосковье водителей за год оштрафовали на 15 миллиардов рублей

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области за прошлый год общая сумма штрафов за нарушение ПДД составила 15 миллиардов рублей. Об этом на заседании подмосковного парламента заявил глава регионального ГУ МВД Виктор Пауков.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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По оценкам руководителя главка, за последние годы дороги региона стали безопаснее. Число ДТП снизилось на 3 процента, погибших стало меньше на 11,1 процента.

Значительно сократилось количество аварий с серьезными последствиями, добавил он. Такой эффект, по словам Паукова, был достигнут за счет профилактической работы.

Власть Безопасность Правоохранительная система Филиалы РГ Столица Правительство МВД ЦФО Московская область

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