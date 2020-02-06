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06.02.2020 12:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В школе Липецка первоклашкам запретили пить из кулера

Текст: Анна Скрипка
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Родители липецких первоклассников пожаловались на запрет для их детей пить воду из кулера, купленного вскладчину. По мнению тех семей, которые не сдали деньги на это, объяснив сложным финансовым положением, к их детям стали хуже относиться в классе.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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Прокуратура Октябрьского района Липецка начала проверку по факту жалоб. Там отметили, что "в случае подтверждения информации будут приняты все необходимые меры прокурорского реагирования по устранению нарушений и наказанию виновных".

Тем временем, мэр Липецка Евгения Уваркина провела в школе встречу с родителями и педагогами. На своей странице в соцсети она назвали ситуацию "непростой", отметив, что от "атмосферы добра и тепла", которую надо вернуть в класс, зависит "не только здоровье и благополучие наших детей, но и то, какими они вырастут".

- Дети всегда берут пример с нас, и самое лучшее воспитание - это собственный пример, - подчеркнула Евгения Уваркина.

Она добавила, что на этом работа в школе не завершится. Директору сделали замечание, классный руководитель сама написала заявление об уходе, однако мэр надеется, что педагог его заберет. Теперь в школе планируется провести заседание Ассамблеи родительской общественности.

- В частности, обсудим вопрос участия родительских комитетов, классных руководителей и директоров школ в выявлении семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Все вместе с привлечением органов соцзащиты будем стараться помогать им, - отметила Уваркина.

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