В школе Липецка первоклашкам запретили пить из кулера

Родители липецких первоклассников пожаловались на запрет для их детей пить воду из кулера, купленного вскладчину. По мнению тех семей, которые не сдали деньги на это, объяснив сложным финансовым положением, к их детям стали хуже относиться в классе.

Прокуратура Октябрьского района Липецка начала проверку по факту жалоб. Там отметили, что "в случае подтверждения информации будут приняты все необходимые меры прокурорского реагирования по устранению нарушений и наказанию виновных".

Тем временем, мэр Липецка Евгения Уваркина провела в школе встречу с родителями и педагогами. На своей странице в соцсети она назвали ситуацию "непростой", отметив, что от "атмосферы добра и тепла", которую надо вернуть в класс, зависит "не только здоровье и благополучие наших детей, но и то, какими они вырастут".

- Дети всегда берут пример с нас, и самое лучшее воспитание - это собственный пример, - подчеркнула Евгения Уваркина.

Она добавила, что на этом работа в школе не завершится. Директору сделали замечание, классный руководитель сама написала заявление об уходе, однако мэр надеется, что педагог его заберет. Теперь в школе планируется провести заседание Ассамблеи родительской общественности.

- В частности, обсудим вопрос участия родительских комитетов, классных руководителей и директоров школ в выявлении семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Все вместе с привлечением органов соцзащиты будем стараться помогать им, - отметила Уваркина.