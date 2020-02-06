В Туле угонщик осужден на 12 лет за ДТП с тремя жертвами

В Тульской области вынесен приговор жителю Кимовска за угон машины и ДТП, в котором погибли три женщины. Угонщик, уже имевший судимость за вождение в пьяном виде, получил двенадцать колонии общего режима, сообщили в прокуратуре Тульской области.

ЧП произошло 10 августа прошлого года. Два друга распивали спиртное, после чего один уснул. Второй забрал у спящего ключи от его автомобиля и уехал. В 5 часов утра он, не справившись с управлением, въехал в припаркованные машины. Совершив ДТП, с места происшествия скрылся.

В автомобиле вместе с ним были три его знакомых. Все три женщины погибли в аварии. У одной из них остались трое детей.

Кимовский городской суд приговорил 31-летнего мужчину к 12 годам колонии. Осужденный и его адвокаты пытались опротестовать приговор. Однако судебная коллеги по уголовным делам тульского облсуда сочла аргументы гособвинителя более вескими. Приговор оставлен в силе, апелляционные жалобы - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.