Первыми участниками национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" в Приморье стали 11 компаний. К 2024 году, по расчетам оператора нацпроекта АНО "Федеральный центр компетенций" (ФЦК), их количество вырастет до 117-ти. Итогом этой работы должно стать внедрение культуры бережливого производства и повышение - минимум на треть - производительности труда.

- Принципы бережливого производства можно внедрить на любом крупном и среднем производстве несырьевых отраслей экономики. Основные критерии, которым должно отвечать предприятие, - выручка от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей в год, доля иностранного участия не более 25 процентов, - рассказывает замгенерального директора ФЦК Владимир Солодов.

Председатель правительства Приморья Вера Щербина отмечает, что сегодня в крае 167 потенциальных участников проекта. 16 из них должны получить господдержку уже в 2020 году.

- Возможно, постепенно нам удастся подключить все 167 предприятий. Пока мы только изучаем, что нам предлагает федеральный центр, но у нас разработано много и своих инструментов поддержки бизнеса. Если мы даем компаниям деньги, то ставим перед ними задачи обновления производства, технологий, увеличения выпуска собственной продукции, - говорит она.

Участников проекта в Приморье могло быть и больше, но в прошлом году, когда представители ФЦК осматривали предприятия, на некоторые экспертов не пускали. Дескать, и так все хорошо. С другой стороны, в крае действительно есть компании, отладившие производственные процессы, и им помощь не нужна.

- Специалисты были приятно удивлены Уссурийским водоканалом, Артемовским гормолокозаводом, - перечисляет министр экономического развития региона Наталья Набойченко.

Участниками нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" в Приморье могут стать 167 компаний

Директор Дальневосточного центра производительности Ольга Баркова уверена, что большинству предприятий есть что менять. За 25 лет работы центра накопилось достаточно примеров, когда компании, только внедрив 5S - систему организации и рационализации рабочего пространства, то есть просто наведя порядок, добились увеличения производительности труда.

Проблема, по мнению Ольги Барковой, в отношении к совершенствованию и обучению: многие руководители не понимают, зачем им что-то менять. Возможно теперь, когда за оптимизацию им не придется платить из своего кармана, процесс пойдет быстрее.

Дальневосточный центр производительности совместно с краевым центом занятости уже начинает обучение на предприятиях вошедших в проект. По информации Барковой, группы формируются на Находкинском судоремонтном заводе.

Потенциальными участниками нацпроекта называют рыбоперерабатывающие предприятия, и для прибрежного региона это более чем актуально. Но среди 11 "пионеров" только один рыбзавод. Как говорит президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, повышение производительности труда в отрасли "стоит на повестке".

- Инвестиционные квоты подразумевают не только строительство нового флота, но и выпуск продукции непосредственно в море. Там никто не будет резать филе ножом, станут использовать современные линии, они же устанавливаются и на заводах, построенных по программе инвестквот. Это высокопроизводительное, как правило, дорогое европейское оборудование, - рассуждает он.

Георгий Мартынов обращает внимание и на еще один момент. Зачастую увеличение производительности труда ведет за собой сокращение рабочих мест за счет автоматизации процессов. С другой стороны, предоставляя преференциальные режимы и льготы, государство требует увеличения вакансий.

Ольга Баркова считает, что людей нужно успокоить. Практика показывает: когда предприятие совершенствуется, оно расширяет производство, появляются дополнительные места, их занимают те, кто высвободился.

Но пока перед региональными властями стоят более насущные задачи. В крае задерживается формирование регионального центра компетенций, документация на него находится на согласовании федеральных министерств. Пока центр не создан, с предприятиями смогут работать только эксперты ФЦК. Полгода они будут учить руководителей, управляющую команду, внедрять программы. Еще три месяца отводится на появление итогового продукта. Если бы за счет региональных представителей экспертов стало больше, охват предприятий вырос.

В чем суть

В рамках нацпроекта предполагается научить региональный бизнес соответствовать конкурентному уровню ведущих иностранных компаний. Для этого на предприятиях нужно внедрить принципы бережливого производства. В результате в конкретных организациях загрузка персонала и оборудования может увеличиться до 85 процентов, а производственные процессы - сократиться вполовину. Предприятия-участники смогут получить методическое сопровождение, обучить управленцев в сфере повышения производительности труда за счет государства. Дополнительный бонус - займы по программе от Фонда развития промышленности от 50 до 300 миллионов рублей сроком до пять лет под один процент годовых. Кроме того, для предприятий-участников предусмотрены кредиты на инвестиционные цели в размере до миллиарда рублей на срок до десяти лет по ставке до 8,5 процента годовых. Есть механизм субсидирования процентных ставок.

Между тем

Вторым дальневосточным регионом, вступившим в нацпроект, стала Сахалинская область. Соглашения об участии в нем подписали уже четыре компании. Первой стала птицефабрика "Островная". Среди "проблемных зон" эксперты выделяют так называемые ручные работы.