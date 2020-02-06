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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Рынок надел маску

Дальневосточную экономику залихорадило от китайской болезни
Текст: Дина Непомнящая (ДФО)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 25(8079)
Эпидемия коронавируса в Китае взволновала не только медиков, но и финансистов. Появились опасения, что распространение нового заболевания может привести к замедлению экономики КНР и, как следствие, снижению мирового спроса на нефть. И хоть реальных подтверждений они пока не получили, цены на "черное золото" уже сильно упали.
Из-за перебоев с поставками из Китая во многих магазинах частично опустели овощные прилавки. Фото: Инесса Доценко/РГ Из-за перебоев с поставками из Китая во многих магазинах частично опустели овощные прилавки. Фото: Инесса Доценко/РГ
Из-за перебоев с поставками из Китая во многих магазинах частично опустели овощные прилавки. Фото: Инесса Доценко/РГ

Последствия китайской эпидемии заметны во всех сферах мировой экономики. Особенно сильно коронавирус повлиял на туризм. В России уже приостановлено движение через пункты пропуска на границе с Китаем, до минимума сокращено регулярное авиасообщение между странами, с 3 февраля временно отменили и железнодорожные пассажирские перевозки.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Тех россиян, кто успел уехать в КНР до того как ситуация приняла серьезный оборот, спешно вывезли домой. А тем, чьи поездки только планируются, Ростуризм настоятельно рекомендовал их отменить. По закону тур­операторы должны в полном объеме возместить деньги за путевки. Вот только часть полученных средств последние уже успели направить партнерам в Китай и в результате понесут большие убытки.

- Конечно, позже, когда ситуация наладится, эти деньги вернут, но пока все замерли в ожидании, что будет дальше, - отмечает председатель правления Дальневосточного отделения Российского союза туриндустрии Анастасия Степашко. - Например, у хабаровских тур­агентов зимой китайское направление востребовано в меньшей степени, и, если к весенне-летнему сезону эпидемия пройдет и запреты снимут, потери будут небольшими. Пока в лучшем положении находятся те операторы, кто работает с большим количеством маршрутов и может предложить клиентам выбор.

Недополучит туриндустрия деньги не только от российских, но и от китайских граждан, которые в последние годы охотно приезжали на Дальний Восток. По подсчетам экспертов, каждый из них оставлял в нашей стране как минимум 60 тысяч рублей.

Возникли проблемы также с экспортом и импортом товаров. Например, с реализацией в Поднебесную живых дальневосточных крабов, стоимость которых снизилась вдвое. Обычно в КНР на них высокий спрос, особенно в период праздников. Но в этом году из-за вируса китайцы сидят дома, не ходят по ресторанам и торговым центрам.

А в ДФО тем временем подскочили цены на овощи. Из-за перебоев с поставками из Китая полки в небольших продуктовых магазинах частично опустели - исчезли помидоры, огурцы и перцы. В крупных торговых сетях купить их можно, но цифры на ценниках порой ужасают.

Во Владивостоке стали предлагать болгарский перец по 416 рублей за килограмм, огурцы по 450 и помидоры по 700—800 рублей

- Ситуацией уже воспользовались недобросовестные оптовики. За эти дни на оптовых базах цены на свежие овощи безосновательно возросли в два раза, - отметил глава Якутии Айсен Николаев. - Необходимо с участием правоохранительных и контрольно-надзорных органов, представителей крупных оптовых баз, органов местного самоуправления держать ситуацию на особом контроле и выработать механизмы урегулирования цен.

В других дальневосточных городах ситуация не лучше. В Хабаровске килограмм помидоров или огурцов кое-где продают уже за 300-400 рублей, сладких перцев - за 450 рублей. Во Владивостоке стали предлагать болгарский перец по 416 рублей за килограмм, огурцы по 450 и помидоры по 700-800 рублей. В Благовещенске и вовсе появились объявления о том, что овощи отпускают не больше, чем по килограмму в руки.

Китай - основной поставщик для дальневосточного рынка. Конечно, есть и местные продукты. Тепличное овощеводство развивается. Приморские комбинаты производят почти 2,8 тысячи тонн овощей в год и обеспечивают 50 процентов потребности рынка. В Хабаровском крае работают четыре крупных производителя. Общий объем весенне-зимних теплиц - 22 гектара. Но этого тоже не хватает. В магазины отправляется лишь 25 процентов необходимого товара. Остальное - привозное.

- Минимальная потребность региона в межсезонье в тепличных овощах составляет около 20 тысяч тонн. Чтобы выйти на этот показатель, дополнительно необходимо построить не менее 30 гектаров теплиц, - пояснила первый заместитель министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края по экономике Ольга Кравчук.

- Поступление продукции от новых поставщиков ожидается до 8-9 февраля, - заявила пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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К еще одному дефициту привел страх дальневосточников подцепить неизвестную заразу. В Благовещенске 29 января закончились медицинские маски. В тот же день во многих организациях города появились объявления о введении масочного режима. Сознательные жители хотели выполнить рекомендации и отправились в аптеки. Но ни там, ни даже в специализированных парикмахерских магазинах их не было. Товар успели раскупить. Вновь маски появились только спустя пару дней.

Небывалый ажиотаж наблюдали и в Чите. Там за неделю жители скупили трехгодичный запас масок. Причем некоторые, похоже, решили нажиться на беде.

- Поступает информация о возможных спекулянтах - гражданах, которые якобы в личных целях покупают в аптеках по нескольку тысяч единиц медицинского товара, - рассказали в пресс-службе правительства Забайкалья.

- У нас есть сведения, что вчера одна маска стоила 1,2 рубля, а к вечеру их уже продавали за десять, - добавила заместитель председателя правительства региона Аягма Ванчикова.

Массово раскупать маски стали и в Якутии после того как в городе прошел слух о том, что выявлен случай заражения коронавирусом. Новость оказалась фейком. Но местные жители решили перестраховаться, и аптекам пришлось заказывать дополнительную партию товара.

Кстати, маски успели разобрать и в большинстве аптечных интернет-магазинов. И это несмотря на то, что, по мнению специалистов, это не самое эффективное средство защиты.

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