Семь человек излечились от пневмонии в Хэйлунцзяне

В инфекционной лечебно-профилактической больнице провинции Хэйлунцзян 4 февраля было подтверждено полное выздоровление двух пациентов с диагнозом "пневмония, вызванная коронавирусом нового типа".

- Эти пациенты - молодые люди, - сообщил заместитель директора больницы Лю Юйцинь. - После выписки они должны вернуться домой и отдохнуть: сейчас им требуется восстановление. Заразиться коронавирусом от них невозможно, так что окружающим не нужно переживать.

5 февраля в Харбине еще два пациента с таким же диагнозом были выписаны из больницы - они уже здоровы. Успешно завершилось лечение и заболевшего пневмонией в городе Шуанъяшань, он также покинул медицинское учреждение.

Всего по состоянию на 5 февраля из больниц провинции Хэйлунцзян выписаны семь пациентов, выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.