Стали известны лидирующие по потреблению водки регионы

Сахалинская, Магаданская области, Республики Коми и Карелия, а также Чукотка вошли в пятерку регионов с самым высоким на душу населения уровнем потребления водки. Рейтинг составлен Центром исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) на основании данных от Росалкогольрегулирования о легальных продажах спиртного.

В этих регионах водку потребляют от 9,6 до 12 литров на душу населения.

Власти данных субъектов утверждают, что высокий уровень потребления водки связан с принимаемыми мерами по борьбе с нелегальным спиртным, указывают "Известия".

Средний уровень потребления водки по России в 2019 году составил 4,8 литра на человека, что на два процента меньше по сравнению с 2018 годом.