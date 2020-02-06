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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дышите - не дышите

В Бурятии и Забайкалье ввели режим "черного неба"
Текст: Юлия Гарднер (Улан-Удэ — Чита)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 25(8079)
Жители Улан-Удэ вновь жалуются на смог, который окутал город с наступлением морозной безветренной погоды. Практически всю зиму дым закрывает небо над городом плотной серой пеленой. Дышать в эти дни тяжело: в горле - сухость и першение, голова кажется свинцовой, а люди с астмой и вовсе рискуют получить отек дыхательных путей.

Впрочем, винят горожане в экологической катастрофе… друг друга. Исторически сложилось так, что значительную часть Улан-Удэ занимают частные домовладения.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Их в городе около 20 тысяч, причем количество постоянно растет. Если взглянуть на столицу Бурятии с какой-нибудь высокой точки центрального района, можно увидеть, что все левобережье Селенги источает дым. Это отапливают дома. Ота­пливают дровами, углем, обычным мусором, пластиком - кому на что денег хватает. А поскольку город стоит в Иволгино-Удинской межгорной впадине, попросту говоря - в яме, циркуляция воздуха здесь затруднена. Вредные вещества первого класса опасности, в основном бензапирен, скапливаются в нижнем слое атмосферы, превращаясь при высокой влажности в смог. МЧС регулярно фиксирует: содержание в воздухе фенола, сероводорода, диоксида азота превышено в 1,1-3,8 раза.

"Неужели нельзя топить экологичными древесными брикетами? Вы же травите людей!" - возмущаются жители многоэтажек. "Деревенские" резонно отвечают, что квартиры греет не самая экологичная ТЭЦ - еще один источник загрязненного воздуха. Свой вклад вносят также небольшие котельные и выхлопы автомобилей.

- Наши дети не могут гулять на улице, жители - открыть окна. Мы дышим ядами, что влечет за собой непоправимый вред здоровью, - говорит горожанка Мария Авсиевич.

Что делать со всем этим, в правительстве республики пока решают. Хотя Улан-Удэ каждый год признают городом, где дышать невозможно, в федеральную программу "Чистый воздух" регион по непонятным причинам не вошел.

Как пояснила замминистра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева, если выбросы теплоэлектроцентрали еще хоть как-то контролируются Росприроднадзором, то повлиять на другие источники очень сложно. Указывать, чем топить печи, населению законодательно нельзя.

Если взглянуть на столицу Бурятии с какой-нибудь высокой точки центрального района, можно увидеть, что все левобережье Селенги источает дым. Это отапливают дома

- Решать проблему нужно было еще лет 20 назад, когда застраивался пригород, - рассуждает Наталья Тумуреева. - Что можно сделать сейчас? Просчитать разные варианты. Это и ночной тариф, и запрет на отопление углем, и перевод на центральное отопление. Все они достаточно затратны, но никто их не исключает. Если переводить частный сектор на центральное отопление, то у жителей возникнет необходимость оплачивать тепло по тарифу. Это тоже нужно учитывать, не у всех есть такая возможность. Если запрещать топить углем, то нужна альтернатива: пеллеты и брикеты не могут быть дешевыми по определению, - объяснила замминистра.

В Чите, которая страдает от такой же проблемы, даже задумались о субсидировании приобретения дров. Однако, скорей всего, дальше предложений дело не пойдет. По поручению губернатора Забайкалья Александра Осипова в городе ежедневно проводят анализ воздуха, чтобы точно определить источники загрязнения. Пока же здесь в рамках программы "Чистый воздух" готовят к закрытию три котельных. В планах также построить новую троллейбусную линию.

Но это лишь капля в море для устранения проблемы. В правительствах и Забайкалья, и Бурятии ее решение видят в газификации регионов. К примеру, Чита возложила надежды на газовую трубу, когда заговорили о строительстве "Силы Сибири". Была возможность проложить сети в регионе, но магистраль прошла мимо.

Фото: iStock
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Недавно сенаторы от Бурятии и Забайкалья подняли эту тему на заседании Совета Федерации и нашли отклик у спикера Валентины Матвиенко. Она поручила включить пункт о газификации в постановление Совета Федерации.

- Понятно, что "Газпром" заинтересован в коммерческой выгоде, как и любой бизнес, но нельзя забывать, что это еще и государственная компания. И она должна не только участвовать в коммерческой составляющей проекта, но и относиться к газификации Дальнего Востока с пониманием ее государственного значения, - сказала Валентина Матвиенко.

Она также добавила, что это позволит повысить конкурентоспособность бизнеса в Дальневосточном округе.

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