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06.02.2020 11:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Бурятии отца-садиста осудили за издевательства над дочерью

Текст: Артем Красиков

В Бурятии за истязание несовершеннолетней, находящейся в беспомощном состоянии (пункт "г" части второй статьи 117 УК РФ) осужден 33-летний житель Мухоршибирского района.

По данным следствия, мужчина систематически наносил побои своей малолетней дочери за мелкие, незначительные провинности. Помимо ударов руками и ремнем, злоумышленник применял другие изощренные приемы, причинявшие ребенку физические и психические страдания: душил, бил головой об стол.

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"Однажды он вывел на улицу и заставил бежать перед своим автомобилем, при этом, увеличивая скорость и создавая опасность наезда на девочку, если она остановится или снизит темп бега", - говорится в сообщении республиканского следственного управления СК РФ.

В школе, отвечая на вопросы учителей о кровоподтеках на теле, девочка заверяла, что они образовались во время детских игр. Однажды ее одноклассник рассказал, что потерпевшую избивает отец, после педагоги обратились в правоохранительные органы.

В итоге отца приговорили к лишению свободы в колонии общего режима на три года и семь месяцев.

Общество Семья и дети Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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