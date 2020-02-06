В Хабаровском крае установили исторический рекорд по добыче золота

Горнодобывающим предприятиям Хабаровского края за 2019 год удалось установить исторический рекорд по добыче золота - 25,2 тонны. Это на 1,7 процента больше, чем в прошлом году.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что налогов в краевую казну горняки также перечислили больше. В 2018 году сумма отчислений составила шесть миллиардов рублей, а в 2019 уже 6,8 миллиарда.

При этом сам год для отрасли оказался сложным из-за прошедшего летом паводка. Чтобы производственный процесс продолжался, приходилось принимать дополнительные меры.

- Рабочие откачивали воду с полигонов и карьеров, укрепляли дамбы отстойников. Но все компании достойно прошли сложный период, сумев даже нарастить объемы, что говорит об их высоком профессионализме, - отметили в министерстве природных ресурсов Хабаровского края.