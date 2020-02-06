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06.02.2020 08:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Хабаровском крае установили исторический рекорд по добыче золота

Текст: Дина Непомнящая
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Горнодобывающим предприятиям Хабаровского края за 2019 год удалось установить исторический рекорд по добыче золота - 25,2 тонны. Это на 1,7 процента больше, чем в прошлом году.

Колыма установила рекорд по добыче золота в 2019 году

В пресс-службе правительства региона сообщили, что налогов в краевую казну горняки также перечислили больше. В 2018 году сумма отчислений составила шесть миллиардов рублей, а в 2019 уже 6,8 миллиарда.

При этом сам год для отрасли оказался сложным из-за прошедшего летом паводка. Чтобы производственный процесс продолжался, приходилось принимать дополнительные меры.

- Рабочие откачивали воду с полигонов и карьеров, укрепляли дамбы отстойников. Но все компании достойно прошли сложный период, сумев даже нарастить объемы, что говорит об их высоком профессионализме, - отметили в министерстве природных ресурсов Хабаровского края.

Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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