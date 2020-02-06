Новости

Вышел трейлер новой "Пилы" 10:51
В украинском учебнике по географии нашли карту из компьютерной игры 10:48
Два человека погибли в результате схода поезда с рельсов в Италии 10:47
Москвичам предложили выбрать культурную и познавательную программы 10:42
Mazda запатентовала рядную "шестерку" и 8-скоростной "автомат" 10:42
В Перми мужчина упал в шахту лифта 10:41
Испанский велопутешественник добрался до Якутска 10:35
На МЦД установят дополнительные валидаторы 10:26
На Урале мать ребенка-инвалида вынудили нести его в самолет на руках 10:15
Основатель Берлинского фестиваля оказался нацистом 10:15
В Петербурге аферисты чуть не сняли со счета умершего 580 млн рублей 10:11
В Забайкалье девочка задохнулась выхлопными газами в гараже отца 10:09
Число столкнувшихся в аварии под Красноярском авто выросло до 29 09:59
"Кристал Пэлас" летом планирует купить Чалова 09:48
В Крыму в ДТП с грузовиком и легковушкой погибли три человека 09:46
В Барвихе найден тайник с крупной партией героина 09:44
На трассе "Дон" ограничили движение транспорта 09:43
СК и УМВД Приморья опровергли задержание полицейского за убийство 09:37
В министерстве образования Хакасии начались обыски 09:34
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции 09:34
В Москве женщина отдала колдуну два миллиона рублей за мужа 09:32
В Крыму напавший на журналиста торговец получил срок 09:18
Названы 10 лучших автомобилей 2020 года в мире 09:18
Волжанку наказали за телефонный терроризм 09:16
В Прикамье на качелях на детской площадке нашли тело мужчины 09:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
06.02.2020 10:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Забайкалье девочка задохнулась выхлопными газами в гараже отца

Текст: Юлия Гарднер

В селе Верх-Усугли Тунгокоченского района Забайкалья произошел несчастный случай. Двухлетняя девочка умерла, задохнувшись выхлопными газами в гараже отца.

Точную картину произошедшего установили следователи. 5 февраля 30-летний житель села пошел прогревать свою машину и взял с собой маленькую дочь. Из-за сорокаградусного мороза он прикрыл двери гаража, а сам с ребенком сел внутрь заведенного автомобиля.

Депутат гордумы на Ставрополье задохнулся в собственном гараже

Выхлопные газы усыпили забайкальца. Проснулся он только из-за телефонного звонка.

"Придя в себя, мужчина вынес дочь на улицу, однако к тому моменту девочка скончалась. Сам он в тяжелом состоянии госпитализирован в местную больницу", - сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). В его рамках допрошены мать ребенка, другие родственники и соседи. Будет также проведена судебная экспертиза, которая установит точную причину гибели девочки.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

Главное сегодня

Число погибших при жесткой посадке Boeing в Стамбуле возросло до трех
СМИ: ПВО Сирии отражают ракетный удар по Дамаску
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции
Россия заняла второе место по поставкам энергоносителей в США
Россияне останутся на лайнере Diamond Princess в Японии до 20 февраля
Как распознать телефонного мошенника из псевдобанка
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов