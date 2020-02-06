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06.02.2020 20:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Жителей исчезающих поселков освободили от взносов на капремонт

Текст: Марина Трубилина

Президент подписал поправки в Жилищный кодекс, по которым еще одна категория граждан освобождается от уплаты взносов на капремонт.

Собираемость платежей за капремонт по итогам 2019-го достигла 94%
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Минстрой: Расходы жителей ветхих домов на капремонт не вырастут

Речь идет о населенных пунктах, которые решением властей признаны закрывающимися. Дома в таких городах и поселках будут исключаться из региональных программ капремонта. А собственники квартир в этих домах, соответственно, не должны уплачивать взносы на это.

Сейчас обсуждается скорое закрытие десяти поселков в Магаданской области (Транспортный, Мадаун, имени Гастелло, Радужный, Большевик, Ударник, Широкий, Штурмовой, Галимый и Верхний Балыгычан) и двух сел в Приморском крае (Таежное и Молодежное). В целом там живёт около 1090 семей. "В Магаданской области это, как правило, поселки, которые возникали около золотодобывающих артелей. Золото исчерпалось. Других градообразующих предприятий в этих населенных пунктах нет. Поэтому федеральной межведомственной комиссией было принято заключение о целесообразности закрытия этих посёлков. Однако распоряжения правительства об этом пока нет", - говорит один из инициаторов поправок в ЖК, зампредседателя Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь.

Фото: Анна Скудаева
Жителям домов-памятников увеличат плату за капремонт

Со следующего месяца после принятия властями окончательного решения о расселении жители поселков вплоть до переезда смогут не платить взносы на капремонт. При этом, пока жители будут оставаться в своих домах (а на расселение может уйти несколько месяцев и даже лет), в зданиях будет проводиться "поддерживающий" ремонт - при необходимости там, к примеру, залатают текущую крышу. Эти работы будут оплачиваться из ранее собранных на капремонт средств. Когда же жители разъедутся, остаток суммы, накопленной на капремонт в предыдущие годы, им должны вернуть - деньги распределят между собственниками пропорционально размеру уплаченных ими взносов. А дома в опустевших поселках будут снесены или законсервированы.

Поправки должны снизить расходы жителей, а также повысить эффективность деятельности региональных операторов капремонта: им не придется организовывать масштабные работы в домах, которые вскоре будут снесены или законсервированы. Закон вступит в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

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