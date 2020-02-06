Жителям Харбина раздают антисептик для борьбы с коронавирусом

Правительство города Харбина организовало раздачу местным жителям антисептического спиртового раствора, который они могут получить, практически не выходя из дома.

Антисептический состав является важным элементом для профилактики заболевания и борьбы с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией.

Его раздают во всех городских районах и общинах Харбина. Для этой работы сформированы специальные бригады, занимающиеся транспортировкой, хранением и выдачей противоэпидемического раствора.

Члены спецбригад и волонтеры ходят по домам, раздавая спиртовой антисептик. Таким образом, они обеспечивают харбинцев действенным средством дезинфекции и предотвращают скопления людей. Одновременно работники специальных бригад и волонтеры проводят среди жителей профилактические беседы о нормах пожарной безопасности и размещают предупреждающие знаки, чтобы избежать несчастных случаев при применении легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов, к которым относится антисептический спиртовой раствор.