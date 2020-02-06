Новым мэром Оренбурга стал Владимир Ильиных

Новым главой Оренбурга стал Владимир Ильиных. На состоявшемся в четверг заседании городского совета, посвященном избранию главы областного центра, депутаты проголосовали за него единогласно.

Как сообщили в администрации Оренбурга, на пост мэра претендовали четыре кандидата. Решением комиссии победителями конкурса стали Александр Ивлев, Владимир Ильиных, Василий Кальнишевский и Дмитрий Корнев. Каждый из них представил свои концепции дальнейшего развития города.

По итогам голосования главой Оренбурга стал Владимир Ильиных, набравший 33 голоса. Остальные претенденты финишировали в гонке за кресло градоначальника с нулевым результатом.

Напомним, что конкурс на пост мэра был объявлен в конце декабря, когда бывший глава города Дмитрий Кулагин ушел в отставку по собственному желанию. Позднее он стал вице-губернатором области. С тех пор обязанности главы исполнял его первый заместитель Владимир Ильиных.

Вручая новому мэру удостоверение, председатель горсовета Ольга Березнева поздравила его с избранием на этот пост и пожелала успехов в работе.

- Задачи у города амбициозные, - заявил Владимир Ильиных. - Считаю, что Оренбургу давно пора перейти от "латания дыр" к динамичному развитию. Тем более, все условия для этого есть. В этом году бюджет Оренбурга, благодаря областному правительству увеличен практически на 2 миллиарда рублей, и мы ждем еще дополнительного привлечения средств. Мы готовы входить и в федеральные программы по различным направлениям.

Так, на минувшей неделе городские власти подали заявки на капитальный ремонт всех 11 школ искусств в рамках национального проекта "Культура", планируется серьезный ремонт загородных лагерей. В ближайшей перспективе - строительство 8 новых школ и детских садов, ремонт школ спортивных центров, модернизация домов культуры.