В Оренбурге на чиновников горадминистрации возбудили дело о хищениях

В Оренбурге задержан начальник управления по организации дорожного движения администрации города. По факту хищения бюджетных средств должными лицами управления возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил в четверг Следственный комитет по региону.

По данным ведомства, в 2017 году чиновники из числа руководства городского управления заключили с индивидуальным предпринимателем договоры на поставку светофоров и комплектующих к ним, а также разметочной краски. При этом фактически указанные товары не были поставлены. За фиктивное исполнение договорных обязательств представители мэрии перевели бизнесмену бюджетные деньги - более миллиона рублей.

- Индивидуальный предприниматель данные денежные средства перечислил на счет близкого родственника фигуранта, который фактически находился в пользовании подозреваемого. Чиновник денежные средства обналичил и распорядился ими по собственному усмотрению, - уточнили в СУ СК РФ по Оренбургской области.

Уголовное дело возбуждено по факту "присвоения в особо крупном размере".

Накануне начальник управления по организации дорожного движения был задержан в качестве подозреваемого. Следствие планирует предъявить фигуранту обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения. Отрабатывается причастность задержанного к другим преступным эпизодам.