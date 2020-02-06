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06.02.2020 16:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбурге на чиновников горадминистрации возбудили дело о хищениях

Текст: Валентина Зотикова

В Оренбурге задержан начальник управления по организации дорожного движения администрации города. По факту хищения бюджетных средств должными лицами управления возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил в четверг Следственный комитет по региону.

Фото: iStock
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По данным ведомства, в 2017 году чиновники из числа руководства городского управления заключили с индивидуальным предпринимателем договоры на поставку светофоров и комплектующих к ним, а также разметочной краски. При этом фактически указанные товары не были поставлены. За фиктивное исполнение договорных обязательств представители мэрии перевели бизнесмену бюджетные деньги - более миллиона рублей.

- Индивидуальный предприниматель данные денежные средства перечислил на счет близкого родственника фигуранта, который фактически находился в пользовании подозреваемого. Чиновник денежные средства обналичил и распорядился ими по собственному усмотрению, - уточнили в СУ СК РФ по Оренбургской области.

Уголовное дело возбуждено по факту "присвоения в особо крупном размере".

Накануне начальник управления по организации дорожного движения был задержан в качестве подозреваемого. Следствие планирует предъявить фигуранту обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения. Отрабатывается причастность задержанного к другим преступным эпизодам.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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