В девятиэтажном доме №11 по улице Пушкина в Перми мужчина упал в шахту лифта. Об этом сообщили в пермской городской службе спасения.

Инцидент произошел вчера поздно вечером. Спасателям сообщили о произошедшем около десяти вечера по местному времени. После того как они извлекли пострадавшего, его немедленно доставили в больницу. Врачи диагностировали у него ряд телесных повреждений, и его состояние оценивается как тяжелое.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, уже известно, что в пятом подъезде дома ремонтировали лифт и мужчина рухнул в открытую шахту.