В Прикамье на качелях на детской площадке нашли тело мужчины

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя города Чернушка Пермского края, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием установлено, что 28 января этого года во время совместного распития алкогольных напитков между двумя мужчинами произошла ссора, которая закончилась дракой. Один из мужчин получил тяжелые травмы и скончался. Убийца решил скрыть следы преступления, с этой целью он вынес тело из квартиры и усадил на качели на детской площадке во дворе.

Вскоре подозреваемый в совершении преступления был задержан. Им оказался неоднократно судимый 40-летний знакомый погибшего мужчины. В его отношении судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.