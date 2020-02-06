В Ульяновске осудили организатора "перепутанного" расстрела

В Ульяновске вынесен приговор в отношении 61-летнего Искендера Гусейнова, обвиняемого в целом "букете" преступлений. В частности он организовал покушение на убийство, совершенного организованной группой, из корыстных побуждений, сопряженного с бандитизмом. Об этом сообщает СК РФ по Ульяновской области.

Преступление было совершено более 10 лет назад на территории города, и основная часть фигурантов уже осуждена на длительные сроки заключения. Как удалось установить следствию, в 2009 году тогда еще 52-летний подсудимый вместе со своим 48-летним знакомым решили ликвидировать известного ульяновского предпринимателя. Как уточняет региональная прокуратура, Гусейнову он мешал вести овощной бизнес, а его друг должен был жертве 50 тысяч долларов и очень не хотел отдавать.

В поисках киллера они поехали в Ижевск, где встретили 38-летнего грабителя-рецидивиста. За исполнение заказа ему пообещали 100 тысяч долларов. Киллер для организации преступления сколотил банду, в распоряжении которой были огнестрельное оружие и несколько машин.

Они около трех месяцев изучали обстановку. Вечером 14 октября 2009 года один из членов банды, спрятав оружие в букете цветов, стал ждать появления предпринимателя по адресу его проживания. Когда к дому подъехал Opel Astra (именно на такой машине передвигался предприниматель), главарь банды по сотовому телефону дал команду на устранение "объекта". Увидев вышедших из автомобиля мужчину и женщину, киллер выстрелил в обоих из пистолета с глушителем, бросил оружие и верхнюю одежду, после чего скрылся. Будучи уверенными в исполнении заказа, бандиты вернулись в Ижевск.

Однако позже выяснилось, что расстреляли преступники не предпринимателя, а сотрудника Ульяновской таможни и его супругу. Благодаря вовремя оказанной помощи те остались живы.

Узнав об ошибке, банда продолжила слежку за "объектом". Для маскировки, чтобы изобразить семейную пару, они пригласили знакомую из Тверской области. Для убийства решили воспользоваться автоматом Калашникова, который бандитам помог достать старший оперативный дежурный отдела милиции №3 УВД по городу Ижевску. В очередной раз исполнить задуманное помешали взрывы боеприпасов на военных складах Ульяновска в ноябре 2009 года. Из-за ЧП правоохранители активизировались, что и спугнуло бандитов. Они спешно покинули город, а главарь приказал убрать мнимую жену как лишнего свидетеля.

Однако члены банды пожалели женщину и спрятали ее в Удмуртской республике. При этом они убили перевозившего их таксиста. Его тело закопали в лесу, а место захоронения представили главарю как могилу его знакомой.

Когда все успокоилось, бандиты вновь стали готовиться к исполнению заказа. Но к этому времени они уже оказались "под колпаком" оперативников. Главаря и четверых участников банды задержали. В 2011 году состоялся суд, который признал их виновными в создании и руководстве бандой, приготовлении и покушении на убийство трех человек, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, а также изнасиловании. Суд приговорил их к различным срокам (от 11 до 19 лет) в колонии строгого режима. Доставший оружие экс-майор милиции был уволен из органов, а за незаконную передачу основной части огнестрельного оружия ему дали два года лишения свободы условно.

Но Гусейнову, который и заказал несостоявшееся убийство, тогда удалось скрыться. Он находился в международном розыске несколько лет. 12 марта 2019 года он был задержан на территории Московской области. Осужденному назначено наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.