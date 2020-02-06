Жителям одного из районов Саратова начали измерять ванны

В Саратове работники управляющей компании вместе с районными чиновниками проверяют размер ванн в квартирах, не оборудованных счетчиками учета воды. Тем самым хотят доказать, что ресурсоснабжающая организация необоснованно применяет для жильцов максимальные нормативы потребления горячей воды.

В УК "АТСЖ Ленинского района" информацию подтвердили. При этом сотрудники управляющей организации ссылаются на постановление областного комитета по госрегулированию тарифов еще от 2018 года, которым для квартир, не оборудованных счетчиками горячей воды, были установлены нормативы потребления в зависимости от длины ванн. Например, для квартир с централизованным водоснабжением и ваннами длиной в 1500-1550 сантиметров установлен норматив в 3,13 куба горячей воды на человека в месяц, а владельцев ванн до 1700 сантиметров он уже исчисляется в 3,18 кубометра, а там, где жильцы обходятся только душем, норматив сокращается до 2,53 кубометра в месяц.

Как считают в областной Госжилинспекции, УК вправе проверить размер ванн в квартирах, где не были установлены приборы учета воды, поскольку от этого зависит размер норматива. "Жильцов, которые заменили ванны в квартирах, нарушив установленный порядок, могут обязать привести сантехнику в соответствие с проектом", - объяснили в ведомстве.

В свою очередь руководитель общественного центра "ЖКХ Контроль" Нина Царева отмечает, что требование допустить в квартиру по таким основаниям коммунальщиков может считаться необоснованным. "Если в УК считают, что завышены платежи, то пусть обращаются в прокуратуру, чтобы там провели проверку, или встречаются с поставщиками и регулируют этот вопрос с ними, - считает юрист.