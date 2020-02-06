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06.02.2020 07:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Проверка на дорогах

Муниципалитеты Алтайского края оказались неподготовленными к снегопадам
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 25(8079)
Нынешняя зима на Алтае по объему выпавших осадков не имела себе равных в этом веке. Весной край может "поплыть". Во многих местах сугробы сравнялись с крышами домов частного сектора. Некоторые дороги превратились в тоннели, стенки которых заметно выше крыш легковых автомобилей. На днях ожидается очередной натиск непогоды: синоптики обещают сильный ветер и мокрый снег с последующим резким потеплением. А в регионе еще не закончили ликвидировать последствия предыдущих буранов.

Самыми проблемными территориями в плане уборки снега оказались город Рубцовск и три сельских района, где вводили режим ЧС, - Третьяковский, Локтевский, Змеиногорский. В последний день января туда выезжала делегация краевого правительства во главе с губернатором, а также руководство регионального управления МЧС.

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Главный вывод из поездки - муниципалитетам надо срочно помогать с приобретением специализированной снегоуборочной техники. В отдаленных селах снег просто нечем чистить и вывозить. А там, где техника есть, ее мало, и она по большей части изношенная и морально устаревшая.

Сказать, что край отвык от таких буранов, было бы преувеличением. Зима 2016-2017 годов тоже была многоснежной. Но тогда масштабы проблемы замалчивались, и, загнанная внутрь, этой зимой она обострилась.

В селе Комарово Зонального района врачам пришлось добираться к пациентке в санях на конной тяге. В Топчихинском районе беременную женщину перевозили на снегоходе - сначала в ближайшую деревню, где есть фельдшер, а уже оттуда в райцентр. В Третьяковском районе беременную с кровотечением тоже доставляли в больницу в несколько этапов. Отдаленные населенные пункты были отрезаны от мира по нескольку дней - например, в село Гилево Локтевского района дорожники пробивались трое суток.

Нехватка техники и кадров - лишь половина проблемы. Другая кроется в слабой организации работы в ряде муниципалитетов. Четкого алгоритма действий не просматривается, хотя везде есть ответственные. Проводятся различные тренировки и учения. Между тем в Барнауле снег убирали так медленно и спонтанно, что губернатор Алтайского края написал в своем аккаунте в соцсети: "Фактически мы наблюдаем коллапс". Схожая ситуация сложилась в Бийске и Рубцовске, а в Змеиногорске сугробы почти парализовали движение автотранспорта.

Там, где муниципалитеты не справлялись своими силами, на помощь спешили сотрудники МЧС и других федеральных структур. Спасатели работали во всех пострадавших от непогоды районах. На помощь готов прийти отряд Сибирского спасательного центра МЧС в Новосибирской области.

- В Третьяковском районе мы завезли более трех тонн продуктов в шесть населенных пунктов. Вывезли восемь человек, всех доставили в районную больницу, - доложил делегации краевого правительства сотрудник Западно-Сибирского спасательного отряда Владимир Катунин.

Фото: Петр Коннов
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Большую помощь в спасении людей сыграли добровольцы, в том числе частные предприниматели и фермеры. Люди на своем транспорте чистили трассы, пробивались к отдаленным населенным пунктам, помогали селянам, чем могли. Дороги к малым селам получили у местных жители название "дороги жизни". Сейчас главная задача - расширить очищенные от снега полосы с помощью тяжелой техники.

Борьба со стихией и ее последствиями выявила целый ряд подводных камней. Например, наложенные законодательством (в частности, законом о госзакупках) ограничения стали препятствием для организации снегоуборочных работ в несколько смен, вынуждали экономить горючее. В Локтевском районе жаловались на сокращение средств, выделяемых из дорожного фонда, в Третьяковском - сетовали на нехватку снегозащитных заборов, для строительства которых требуются немалые деньги.

Прямая речь

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:

- Обстановка на юго-западе края напряженная, хотя и не критическая. Объем работ по уборке снега огромный. Нам надо наращивать силы, заняться программой технического перевооружения. Со стороны краевого и муниципального руководства, а также дорожных служб следует отдельно поблагодарить тех предпринимателей и фермеров, которые активно включились в борьбу со стихией. Важно сохранить эти традиции взаимопомощи - по-другому в такую непогоду не выжить. Муниципалитетам необходимо иметь реальные планы по мобилизации населения на борьбу со стихией. В край вот-вот придут новые снегопады и метели.

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