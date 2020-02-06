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06.02.2020 08:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На центральной улице Новосибирска автомобиль въехал в толпу пешеходов

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Новосибирске водитель автомобиля Toyota Corona Premio на полном ходу въехал в поток пешеходов, переходивших улицу на зеленый сигнал светофора. Как рассказали "РГ" в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, двоим пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

В Петербурге автомобиль после ДТП въехал в пешеходов

Водитель иномарки 1992 года рождения двигался по Красному проспекту в сторону площади Ленина и по неустановленной причине в районе площади Калинина вылетел с дороги. Машина оказалась на так называемом островке безопасности и протаранила дорожные знаки, что немного погасило скорость движения.

Тем не менее как минимум один человек оказался под колесами машины, второй был сбит. Не исключено, что другие пешеходы получили менее значительные травмы. На месте работают сотрудники дорожной полиции, которые устанавливают причины и все обстоятельства ДТП.

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