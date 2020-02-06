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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Лихач выскочил из тумана

На объездной трассе под Красноярском столкнулись 29 автомобилей
Текст: Надежда Столярчук ("Российская газета", Красноярск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8080)
Весь минувший день автомагистраль (участок федеральной трассы P255, так называемый глубокой объезд Красноярска) была полностью парализована случившимся здесь ДТП.
Причиной массовой аварии под Красноярском стали резкое потепление и густой туман. Фото: Снимок с видео/ ГУ МВУ России по Красноярскому краю/ ТАСС Причиной массовой аварии под Красноярском стали резкое потепление и густой туман. Фото: Снимок с видео/ ГУ МВУ России по Красноярскому краю/ ТАСС
Причиной массовой аварии под Красноярском стали резкое потепление и густой туман. Фото: Снимок с видео/ ГУ МВУ России по Красноярскому краю/ ТАСС

Как сообщили в ГИБДД региона, в четверг утром недалеко от краевого центра в районе деревни Сухая Балка практически на одном месте произошли сразу семь аварий, в которые попало 29 машин - легковушек и грузовиков. Такого массового ДТП не упомнят даже красноярские старожилы.

Фото: iStock
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Дорогу, разумеется, тут же перекрыли многочисленные патрули госавтоинспекции, разворачивая всех желающих проехать в объезд краевого центра в западном и восточном направлениях.

В результате местные социальные сети запестрели снимками и видео, на которых сквозь туманную мглу можно было наблюдать гигантское автопобоище: помятые легковые машины и их растерянно стоящие рядом владельцы, съехавшие на обочину, мигающие аварийками большегрузы, прибывшие по вызову пожарные автомобили и кареты "скорой помощи".

По словам медиков, к ним за помощью обратились двое участников инцидента, но серьезных травм, к счастью, у них не было.

- Госпитализация не понадобилась, у пострадавших порезы и ушибы, состояние легкой и средней тяжести, - отметили в краевом министерстве здравоохранения.

Многотонных фургонов, кстати, на дороге было особенно много - именно по этой трассе в обход города идет движение транзитных потоков с запада на восток страны и обратно - те, кто едет из Челябинской, Омской, Новосибирской и Кемеровской областей в Приангарье, Забайкалье и на Дальний Восток и обратно, стараются проскочить по объездной, минуя городские пробки.

Движение по дороге возобновилось лишь вечером. Как говорят в краевой полиции, причиной массовых аварий стали плохие метеоусловия. Накануне случилось резкое потепление, и асфальтовое покрытие буквально утонуло в каше из воды и снега.

С утра сотрудники ГИБДД призывали водителей к осторожности, просили соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и включать противотуманные фары

А ночью подморозило - на проезжей части образовалась коварная ледяная корка. Вдобавок в такую погоду город и окрестности окутывает густой туман - иногда видимость на трассе составляла не более пяти метров.

С самого утра сотрудники ГИБДД призывали водителей к осторожности, просили соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и включать противотуманные фары.

Однако, по всей видимости, кто-то из автовладельцев не внял этому предупреждению и решил полихачить, из-за чего и стал виновником столь массового ДТП.

Фото: iStock
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- Будем разбираться. В рамках административного расследования изучим все материалы, особенно с учетом дорожных условий, потом примем решение по причинам случившегося ДТП, - отметил начальник УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Алексей Членов.

А вот интернет-пользователи свой вердикт уже вынесли. По мнению горожан, причиной массовой аварии стало именно лихачество и нежелание некоторых автомобилистов соблюдать Правила дорожного движения.

"Может, виноваты не столько погодные условия, сколько туман в головах таких горе-водителей? - пишут красноярцы в соцсетях. - На этом отрезке постоянно с Енисея ветерок и влажность, как там можно нестись, когда впереди сплошная мгла?!"

А самым популярным оказался комментарий, в котором автор надеется, что с главного виновника ЧП в итоге взыщут деньги на восстановление всех остальных пострадавших в ДТП машин.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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