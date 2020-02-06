На объездной трассе под Красноярском столкнулись 29 автомобилей

Весь минувший день автомагистраль (участок федеральной трассы P255, так называемый глубокой объезд Красноярска) была полностью парализована случившимся здесь ДТП.

Причиной массовой аварии под Красноярском стали резкое потепление и густой туман. Фото: Снимок с видео/ ГУ МВУ России по Красноярскому краю/ ТАСС

Как сообщили в ГИБДД региона, в четверг утром недалеко от краевого центра в районе деревни Сухая Балка практически на одном месте произошли сразу семь аварий, в которые попало 29 машин - легковушек и грузовиков. Такого массового ДТП не упомнят даже красноярские старожилы.

Дорогу, разумеется, тут же перекрыли многочисленные патрули госавтоинспекции, разворачивая всех желающих проехать в объезд краевого центра в западном и восточном направлениях.

В результате местные социальные сети запестрели снимками и видео, на которых сквозь туманную мглу можно было наблюдать гигантское автопобоище: помятые легковые машины и их растерянно стоящие рядом владельцы, съехавшие на обочину, мигающие аварийками большегрузы, прибывшие по вызову пожарные автомобили и кареты "скорой помощи".

По словам медиков, к ним за помощью обратились двое участников инцидента, но серьезных травм, к счастью, у них не было.

- Госпитализация не понадобилась, у пострадавших порезы и ушибы, состояние легкой и средней тяжести, - отметили в краевом министерстве здравоохранения.

Многотонных фургонов, кстати, на дороге было особенно много - именно по этой трассе в обход города идет движение транзитных потоков с запада на восток страны и обратно - те, кто едет из Челябинской, Омской, Новосибирской и Кемеровской областей в Приангарье, Забайкалье и на Дальний Восток и обратно, стараются проскочить по объездной, минуя городские пробки.

Движение по дороге возобновилось лишь вечером. Как говорят в краевой полиции, причиной массовых аварий стали плохие метеоусловия. Накануне случилось резкое потепление, и асфальтовое покрытие буквально утонуло в каше из воды и снега.

С утра сотрудники ГИБДД призывали водителей к осторожности, просили соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и включать противотуманные фары

А ночью подморозило - на проезжей части образовалась коварная ледяная корка. Вдобавок в такую погоду город и окрестности окутывает густой туман - иногда видимость на трассе составляла не более пяти метров.

С самого утра сотрудники ГИБДД призывали водителей к осторожности, просили соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и включать противотуманные фары.

Однако, по всей видимости, кто-то из автовладельцев не внял этому предупреждению и решил полихачить, из-за чего и стал виновником столь массового ДТП.

- Будем разбираться. В рамках административного расследования изучим все материалы, особенно с учетом дорожных условий, потом примем решение по причинам случившегося ДТП, - отметил начальник УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Алексей Членов.

А вот интернет-пользователи свой вердикт уже вынесли. По мнению горожан, причиной массовой аварии стало именно лихачество и нежелание некоторых автомобилистов соблюдать Правила дорожного движения.

"Может, виноваты не столько погодные условия, сколько туман в головах таких горе-водителей? - пишут красноярцы в соцсетях. - На этом отрезке постоянно с Енисея ветерок и влажность, как там можно нестись, когда впереди сплошная мгла?!"

А самым популярным оказался комментарий, в котором автор надеется, что с главного виновника ЧП в итоге взыщут деньги на восстановление всех остальных пострадавших в ДТП машин.