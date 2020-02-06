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06.02.2020 13:08
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новосибирской школе присвоено имя Героя Советского Союза Бакурова

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Школе №215 Новосибирска присвоено имя Героя Советского Союза Дмитрия Алексеевича Бакурова. Также здесь в преддверии годовщины со дня рождения ветерана открыт Уголок памяти.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Как отметил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, Уголки памяти, посвященные Героям Советского Союза, в рамках Года памяти и славы будут создаваться и в других школах области. Некоторым образовательным учреждениям планируется присвоить имена Героев.

Фото: kremlin.ru
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Сергей Федорчук подчеркнул, что сегодня необходимо донести до подрастающего поколения истории жизни и подвигов ветеранов Великой Отечественной войны, рассказывать об их вкладе в достижение Победы.

- Именно это позволит ребятам лучше понять историю своей страны, узнать правду о Великой Победе, противостоять попыткам фальсификации истории. Открытие Уголков памяти - часть такой важной работы, - сказал министр.

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что коллектив школы № 215 выступил с инициативой о присвоении ей имени Героя Советского Союза Д. А. Бакурова. Поддержку оказали министерство образования региона и мэрия Новосибирска.

В дальнейшем в школе будет создан музей имени Дмитрия Алексеевича Бакурова. Материалы для формирования его экспозиции готова предоставить семья фронтовика. Екатерина Михайловна Бакурова, вдова ветерана, отметила важность таких мероприятий для патриотического воспитания подрастающего поколения, особенно в преддверии 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Новосибирская область активно принимает участие в ключевых общероссийских мероприятиях Года памяти и славы. В их числе - всероссийский проект "Памяти Героев". В рамках проекта на стендах в образовательных учреждениях, культурно-досуговых центрах, музеях и других общественных местах будут размещаться плакаты с фотографиями и биографиями Героев.

Справка "РГ"

Дмитрий Алексеевич Бакуров родился 7 февраля 1922 года в Алтайском крае. В июле 1941 года добровольцем по путевке комсомола призван в Красную Армию. Воевал на Брянском, Центральном, 1-м и 4-м Украинском фронтах, участвовал в Курской битве, вместе со своими артиллеристами форсировал Десну, Днепр, Припять. Как освободитель прошел по земле Белоруссии, Польши и Чехословакии. За мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, капитану Дмитрию Алексеевичу Бакурову присвоено звание Героя Советского Союза.

 Ветерана не стало в апреле 2019 года. До последних дней он встречался со школьниками, все свое время отдавая героико-патриотическому воспитанию. Полковник в отставке Д. А. Бакуров принимал участие в работе оргкомитета "Победа" и других общественных организаций. В Новосибирске имя Д.А. Бакурова увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы.

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