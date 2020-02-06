Омским пчеловодам помогут развивать производство и экспорт продукции

В Омском региональном бизнес-инкубаторе начала работу школа пчеловодства. Инициаторы полагают, что возможность бесплатного обучения поможет решить проблему легализации отрасли.

Идея возникла в январе этого года на проходившем в Омске Втором международном научно-практическом форуме по пчеловодству. Первые занятия в школе подтвердили высокий интерес к обсуждаемым темам.

- Речь шла об особенностях содержания пасек в сибирских условиях, о новых технологиях разведения маточного поголовья. Говорили о том, как избежать гибели пчел и свести риски к минимуму, - сообщил корреспонденту "РГ" молодой омский пчеловод Артем Москвин. - На ближайшее занятие пригласят специалистов ветслужбы, которые расскажут о санитарных особенностях организации пасеки. Следом запланирован курс по глобальной системе учета производства сельхозпродукции "Меркурий". Потом - лекция о мерах региональной господдержки, на которые могут рассчитывать пчеловоды. Думаю, что накануне нового полевого сезона эти знания могут быть полезны не только новичкам, но и профессионалам.

Стоит сказать, что школа пчеловодов - это лишь часть системы, которую выстраивают в Омской области для того, чтобы вывести отрасль на промышленные масштабы производства. Эксперты полагают, что климатические условия региона с большим количеством солнечных дней подходят для развития пчеловодства. На посевах медоносных культур, не считая дикоросов, можно содержать около ста тысяч пчелосемей. Пока их в пять раз меньше, и при этом 95 процентов продукта производят личные подсобные хозяйства.

- Региональный минсельхоз предусматривает для пчеловодов поддержку выставочной деятельности. В прошлом году предприниматели приняли участие в Днях Омской области в Москве. Нынешней осенью отправятся на ВДНХ и в Республику Беларусь. В сети центров "Мой бизнес" они могут получить исчерпывающую информацию о мерах поддержки и юридическое сопровождение. У нас есть резиденты - представители этой отрасли, которым мы предоставили площадку под школу, - сообщил корреспонденту "РГ" директор регионального бизнес-инкубатора Виктор Соболев.

Господдержку оказывают только легальным пчеловодам, и это стимул выйти из тени.

- За два года существования нашей организации в нее вступили 76 человек, - отмечает председатель правления регионального общества пчеловодов-любителей Александр Мордвинцев. - Семеро стали участниками конкурса на получение грантов в размере от полутора до трех миллионов рублей. Возвращать эти деньги не надо - требуется создать рабочие мес-та и исправно платить налоги. Государство также возмещает более половины затрат на организацию кооперативов по переработке меда. Еще один плюс легального бизнеса - возможность решать проблемы с помощью региональной власти, которая заинтересована в наращивании объемов производства и экспорта. И идет нам навстречу - в частности, предоставляет льготные места для торговли на крупных форумах, губернских ярмарках, городских рынках.

Один из грантов выиграла большереченский фермер Мария Айтнаматова.

- Мы уже более пяти лет занимаемся селекцией сибирской пчелы, с которой будет просто и безопасно работать. Средства нужны и для воспроизводства пчелопакетов среднерусской породы. Сейчас пчел завозят в основном из стран Ближнего Востока, причем нередко больных.

Горячая тема, которую обсуждают пчеловоды, - работа с государственной системой "Меркурий". Единый информационный сервис, позволяющий, в частности, отслеживать ситуацию на полях, помог бы обезопасить пасеки от опыления посевов. Алгоритм уже найден.

- Его на форуме подсказали коллеги из Прибалтики, - по-яснил Артем Москвин. - Там пчеловод обязан на сельскохозяйственной интернет-карте региона поставить точки в местах расположения своих пасек. Земледелец, собирающийся опылить поле, в свою очередь, должен убедиться в отсутствии на нем таких объектов. Если они есть - скоординировать свои действия с пчеловодами, чтобы не причинить им вреда. Иначе последует суровое наказание. Мы хотим взять этот опыт на вооружение.

По словам специалистов, несмотря на высокую конкуренцию, спрос на омский мед за пределами региона есть. В частности, продукцию сибирских пчеловодов готовы покупать в Канаде и Китае - при условии, что на продажу пойдет "правильный мед". И это хороший стимул легализовать и развивать отрасль.

Мнение

Анастасия Чердынцева, преподаватель Омского колледжа профессиональных технологий:

- Пчеловодство постоянно совершенствуется. Я уже более полувека в этой профессии, много лет развожу пчел и не перестаю учиться. То, что отрасли начали уделять серьезное внимание, крайне важно. Люди недооценивают лечебные свойства натурального меда, а также прополиса, восковой моли, самих пчел. То, что они эффективно лечат энцефалит, туберкулез и другие серьезные недуги, я не раз убеждалась на примере своей семьи.