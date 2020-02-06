Под Красноярском в массовой аварии столкнулись более 10 автомобилей

В Красноярском крае произошло крупное ДТП - в Емельяновском районе столкнулись более десятка автомобилей, в том числе и грузовых.

Как рассказали в полиции края, ЧП произошло сегодня утром в районе деревни Сухая Балка.

- Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают полицейские, движение по глубокому объезду Красноярска перекрыто в обоих направлениях. Движение регулируют наряды ДПС, - пояснили в МВД по Красноярскому краю.

Госавтоинспекторы рекомендуют водителям, которые двигаются в направлении городов Канск и Ачинск объезжать этот участок дороги через Северное шоссе.

Причиной массовой аварии стала, по предварительным данным, плохая видимость: с самого утра краевой центр и его окрестности окутал сильный туман. В ГИБДД уже предупредили водителей о необходимости двигаться на безопасной скорости, выдерживать дистанцию и включать противотуманные фары.