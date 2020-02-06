- Подтверждающими могут быть документы, оформленные кредитными организациями при совершении гражданами конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита. А также подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок, например, наследования, дарения и других, - отмечает представитель Новосибирской таможни Татьяна Супжанова.
Новый порядок установлен в соответствии рекомендациям межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Масштаб нарушений говорит о том, что дополнительные меры безопасности лишними не будут. За прошлый год на Новосибирской таможне было возбуждено 112 административных дел о незадекларированных наличных средствах (годом раньше - 71), а общая сумма изъятых денег в различной валюте в пересчете на рубли составила около семнадцати миллионов. В основном денежные средства нелегально везут в Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан.
"Административкой" наказание не ограничивается - в 2019-м возбуждено два уголовных производства. Впрочем, нередко фиксируемые нарушения происходят из-за незнания правил и беспечности россиян, выезжающих за границу.
- Часто граждане, зная, что, в соответствии с законодательством, можно перемещать без декларирования наличные деньги в сумме десяти тысяч долларов, не понимали: необходимо учитывать все имеющиеся при себе деньги в любой валюте - доллары, евро, рубли и так далее. Если эквивалент превышает десять тысяч долларов, надо заполнить пассажирскую таможенную декларацию и пройти в "красный коридор", - подчеркивает Татьяна Супжанова.
В противном случае турист может быть привлечен к административной ответственности. А в случае перемещения без письменного декларирования более тридцати тысяч долларов грозит уже ответственность уголовная.
Кстати
В 2019 году на Новосибирской таможне зафиксировано 57 фактов перевозки сумм свыше 100 тысяч долларов: в четырех случаях деньги ввозили в Россию, в основном же их вывозили за рубеж.
Четырежды пределы страны покидали суммы более полумиллиона долларов, зато рекорд года в 1,3 миллиона долларов - за гражданином, ввозившим деньги в Россию.