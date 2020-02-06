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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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В прошлом году сибирские таможенники изъяли 17 миллионов "сомнительных" рублей
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 25(8079)
С 1 февраля этого года вступили в силу новые правила перевозки через границу крупных денежных сумм. Теперь вывезти за границу более ста тысяч долларов можно только при наличии документа, подтверждающего легальность происхождения этих средств. Бумаги нужно предоставить одновременно с предъявлением пассажирской таможенной декларации.

- Подтверждающими могут быть документы, оформленные кредитными организациями при совершении гражданами конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита. А также подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок, например, наследования, дарения и других, - отмечает представитель Новосибирской таможни Татьяна Супжанова.

Фото: Юрий Белинский/ТАСС
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Новый порядок установлен в соответствии рекомендациям межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Масштаб нарушений говорит о том, что дополнительные меры безопасности лишними не будут. За прошлый год на Новосибирской таможне было возбуждено 112 административных дел о незадекларированных наличных средствах (годом раньше - 71), а общая сумма изъятых денег в различной валюте в пересчете на рубли составила около семнадцати миллионов. В основном денежные средства нелегально везут в Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан.

"Административкой" наказание не ограничивается - в 2019-м возбуждено два уголовных производства. Впрочем, нередко фиксируемые нарушения происходят из-за незнания правил и беспечности россиян, выезжающих за границу.

- Часто граждане, зная, что, в соответствии с законодательством, можно перемещать без декларирования наличные деньги в сумме десяти тысяч долларов, не понимали: необходимо учитывать все имеющиеся при себе деньги в любой валюте - доллары, евро, рубли и так далее. Если эквивалент превышает десять тысяч долларов, надо заполнить пассажирскую таможенную декларацию и пройти в "красный коридор", - подчеркивает Татьяна Супжанова.

В противном случае турист может быть привлечен к административной ответственности. А в случае перемещения без письменного декларирования более тридцати тысяч долларов грозит уже ответственность уголовная.

Кстати

В 2019 году на Новосибирской таможне зафиксировано 57 фактов перевозки сумм свыше 100 тысяч долларов: в четырех случаях деньги ввозили в Россию, в основном же их вывозили за рубеж.

Четырежды пределы страны покидали суммы более полумиллиона долларов, зато рекорд года в 1,3 миллиона долларов - за гражданином, ввозившим деньги в Россию.

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