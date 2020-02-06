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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Остановила технику

Новосибирский недропользователь намерен взыскать убытки с защитницы "родного болота"
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 25(8079)
Почти 600 тысяч рублей намерена взыскать новосибирская компания с активистки, которая больше года борется за то, чтобы оставили в покое болото, где предполагается добывать строительный песок.

Месторождение Кучино было разведано по инициативе мэрии Новосибирска еще в 1999 году. Песок из кучинского болота должен был поступать на предприятия, производящие железобетонные конструкции. Но подрядчика так и не нашли, и через несколько лет мэрия сдала полученную лицензию. В 2014-м провели повторный аукцион, который выиграла компания "Старица".

Фото: Sqback/iStock
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- При проведении проектных работ мы столкнулись с проблемой: за прошедшие пятнадцать лет число домов в частном секторе значительно увеличилось, - сообщил генеральный директор предприятия Константин Хоруженко. - Возможно, эти дома появились по упущению мэрии, которая не придала значения расположенному рядом месторождению с разведанными запасами, а может быть, жилье построили самовольно. В любом случае на конфликт мы не пошли и сократили контур разработки с 37 до 27 гектаров.

Против появления рядом с микрорайоном Балластный Карьер промышленной площадки выступила группа активистов во главе с Анастасией Сергеевой. Общественники провели несколько пикетов, требуя не уничтожать "легкие района". Они также предупредили об угрозе обрушения жилых домов из-за грунтовых вод, которые якобы могут подняться при разработке месторождения, и заявили о наличии в местной фауне краснокнижных животных. Однако проверки доводы активистов не подтвердили.

Между тем эксперты считают сложившуюся ситуацию неоднозначной. "Никто не знает, как поведет себя грунт под фундаментами домов, расположенных на территории, изначально отведенной под добычу песка", - уверен координатор общественной организации "Гражданский патруль" Ростислав Антонов.

Жители микрорайона тоже готовы отстаивать свою точку зрения в суде. Помимо опасений за свои дома и участки, у них есть и другие доводы. Например, если на добычу песка в самом болоте у компании есть необходимые документы, то на подъезды к месторождению, по словам Ростислава Антонова, они не оформлены. Непонятно, насколько интенсивным будет движение большегрузов, которые могут быстро привести ведущую к микрорайону дорогу в негодность.

Фото: Владимир Таюрский
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Руководство "Старицы", в свою очередь, уверяет, что намерено укрепить грунт, а после выработки карьера рекультивировать зону и сделать из болота озеро. Проект предполагал также строительство детской и спортивной площадок, и компания взяла на себя обязательство обустроить автомобильную дорогу и установить освещение. Именно поэтому, уверяет арендатор участка, лишь осенью прошлого года, после подготовки соответствующей проектной документации, начались работы по прокладке кабеля для электроснабжения будущей промплощадки. Тут-то на пути спецтехники и встали местные жители.

- Мы подали иск на 582 тысячи рублей, это фактически сумма штрафа за простой техники подрядчика, - сообщил корреспонденту "РГ" генеральный директор "Старицы" Константин Хоруженко. - Техника простояла без дела три дня. Мы успели завершить запланированные работы до наступления заморозков, хотя и не обошлось без небольших недоделок, которые предстоит устранить.

Для единственного ответчика иск весьма внушительный. С другой стороны, сумму можно считать даже заниженной, ведь, по словам руководителя добывающей компании, только простой земснаряда для прокладки кабеля обходился в 210 тысяч рублей ежедневно. Плюс напрасный прогон трала - это еще 37 тысяч рублей в день.

- Проект был согласован в установленном порядке - нельзя же в городе прокладывать кабель там, где захочешь, - уверяет исполнительный директор подрядной организации Вадим Котовщиков, отвечающей за энергоснабжение будущего карьера. - Чтобы получить разрешение, нужно собрать порядка тридцати подписей в различных ведомствах. Договор технического подсоединения также вынуждает заявителя выполнять свои обязательства в определенные сроки. Кроме того, заключен договор автоматического присоединения с региональными электрическими сетями, которые выполняют свои работы.

Прямая речь

Ростислав Антонов, координатор общественной организации "Гражданский патруль":

- Случись что, кто компенсирует людям потерю жилья? Вопросов очень много, и неудивительно, что жители пытаются отстоять свою территорию всеми возможными способами. В жилмассиве нет самостроя, дома возводили на законных основаниях, все документы оформлены через мэрию. Но и добывающая компания имеет разрешение на разработку. Никто не озаботился элементарным сопоставлением данных. Люди строили жилье и не знали, что у них за забором в любой момент могут начать работу экскаваторы. Фактически власть столкнула лбами бизнес и местных жителей. Конфликт был предсказуем.

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