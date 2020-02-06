Разработанный томскими учеными анальгетик, не имеющий побочных эффектов, успешно прошел доклинические испытания. Препарат обладает принципиально новым механизмом действия и не вызывает привыкания.

Сегодня пациенты, страдающие хроническими болями, вынуждены постоянно принимать мощные обезболивающие средства, вызывающие сильную зависимость. А их передозировка может привести к смерти. Ученые считают, что инновационное лекарственное средство поможет преодолеть глобальную мировую проблему - опиоидный кризис, вызванный приемом синтезированных анальгетиков.

Основой для нового средства против боли послужила измененная молекула мощного взрывчатого вещества гексаазоизовюрцитана. Он входит в состав ракетного топлива и взрывчатки. "С помощью компьютерного моделирования была создана новая молекула с предполагаемой активностью анальгетика, - рассказывает проректор по научной и инновационной деятельности ТГУ, профессор Александр Ворожцов. - Методом направленного синтеза получено новое вещество. Проведенные доклинические исследования подтвердили его уникальные лекарственные свойства".

Препарат связан с блокадой определенных клеточных каналов, задействованных в проведении боли. Уникальность и в том, что лекарство воздействует на рецепторы, которые не формируют зависимость. Оно может эффективно купировать боль любой этиологии и превосходит многие известные анальгетики. Но главное - он безопасен для мужчин и женщин, планирующих стать родителями. Кстати, это не первое лекарственное средство, синтезированное из компонентов взрывчатки. Самое известное из них - нитроглицерин.