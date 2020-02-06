Новости

Найдено 12000-летнее "предупреждение" о последствиях изменения климата 19:58
Власти Москвы раскрыли "серый" оборот лекарств от рака 19:53
Министр транспорта Карелии задержан за получение взятки 19:52
Новак: Россия готова к возобновлению диалога с США в сфере энергетики 19:38
Самолет МЧС России доставит в Китай лекарства и защитные маски 19:37
В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе 19:29
В Кисловодске мать-вегетарианка довела дочь до истощения 19:22
Путин назначил Махонина врио главы Пермского края 19:15
В Подмосковье водителей за год оштрафовали на 15 миллиардов рублей 19:08
Япония не пустит к своим берегам лайнер Westerdam из-за коронавируса 19:07
Путин упростил иностранным студентам работу в России 19:04
Синоптики предупредили жителей Сочи о заморозках 19:03
Новый Renault Duster: внешность "европейца" и мультимедиа от Arkana 18:56
Владимир Путин заявил о системных проблемах в аспирантуре 18:55
В Калуге участковый сломал руку задержанному дебоширу 18:50
Москвичи решат, как будет выглядеть Сокольническая площадь 18:42
Владимир Путин подписал закон о патентах для фермеров 18:37
ГИБДД аннулировала штрафы за праздничную подсветку электробусов 18:22
В Подмосковье чиновники попались на 10-миллионной взятке 18:19
Медведев и Турчак обсудили подготовку к выборам 18:13
В Туле угонщик осужден на 12 лет за ДТП с тремя жертвами 18:13
На Кубани спасли мужчину, который не мог есть 5 суток из-за отита 18:06
Разработка ученых БГУ успешно проходит испытания на МКС 18:00
Новый Kia Mohave вызвал недоумение своим появлением на улицах Москвы 17:59
В январе инфляция в России составила 0,4% 17:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
06.02.2020 19:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Спасет от боли

Испытан безопасный анальгетик
Текст: Наталья Граф (Томск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8080)
Разработанный томскими учеными анальгетик, не имеющий побочных эффектов, успешно прошел доклинические испытания. Препарат обладает принципиально новым механизмом действия и не вызывает привыкания.

Сегодня пациенты, страдающие хроническими болями, вынуждены постоянно принимать мощные обезболивающие средства, вызывающие сильную зависимость. А их передозировка может привести к смерти. Ученые считают, что инновационное лекарственное средство поможет преодолеть глобальную мировую проблему - опиоидный кризис, вызванный приемом синтезированных анальгетиков.

Фото: EPA-EFE/STRINGER CHINA OUT
Уральский препарат против коронавируса испытают в Китае

Основой для нового средства против боли послужила измененная молекула мощного взрывчатого вещества гексаазоизовюрцитана. Он входит в состав ракетного топлива и взрывчатки. "С помощью компьютерного моделирования была создана новая молекула с предполагаемой активностью анальгетика, - рассказывает проректор по научной и инновационной деятельности ТГУ, профессор Александр Ворожцов. - Методом направленного синтеза получено новое вещество. Проведенные доклинические исследования подтвердили его уникальные лекарственные свойства".

Препарат связан с блокадой определенных клеточных каналов, задействованных в проведении боли. Уникальность и в том, что лекарство воздействует на рецепторы, которые не формируют зависимость. Оно может эффективно купировать боль любой этиологии и превосходит многие известные анальгетики. Но главное - он безопасен для мужчин и женщин, планирующих стать родителями. Кстати, это не первое лекарственное средство, синтезированное из компонентов взрывчатки. Самое известное из них - нитроглицерин.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

Главное сегодня

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
МИД сообщил о гибели в Идлибе российских и турецких военных
Президент России поручил убрать вузы-"пустышки"
Володин назвал причины упадка российской экономики в прошлом веке
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года
Родина
Родина
Как не убивали Романовых. История знаменитой "утки" польского журналиста