В Барнауле экстренно расселяют жильцов двухэтажки

В Барнауле расселяют людей из разваливающегося прямо на глазах аварийного дома. Три семьи до последнего ждали, когда им предоставят муниципальное жилье, а теперь, рискуя жизнями, выносят пожитки из трещащих по швам квартир. 7 февраля все жильцы должны съехать из опасного дома, который в любую минуту может рухнуть.

С виду двухэтажка по улице 1-я Западная, 49 "А" ничем не отличается от соседних таких же ветхих домов. Но стоит подойти ближе, становится страшно: трещины по фасаду расширяются прямо на глазах, корежит окна, выдавливая из них стекло. Зайти в первый подъезд, который уже отходит от остальной части дома, отважится не каждый. Но здесь до сих пор находится семья Чаплыгиных.

- Наш дом был признан аварийным в 2012-м, и тогда же его должны были расселить. Но мы прожили здесь еще почти восемь лет, пока на голову не стал сыпаться потолок, - рассказала корреспонденту "РГ" пенсионерка Ирина Чаплыгина, спешно укладывая вещи. - Расселять начали только в прошлом году: собственникам выдали деньги на покупку жилья, а нам и еще двум семьям, живущим в муниципальных квартирах, должны были дать равнозначные в других домах. Но предложили только маневренный фонд - такое же ветхое жилье, да еще и меньшей площади. Говорили: это временно, потом что-нибудь подыщем. Но мы-то знаем - кто попал в маневренный фонд, там и остается. Люди в этих комнатах гостиничного типа с удобствами в коридоре живут годами, десятилетиями. Поэтому отказались.

Тогда городской комитет ЖКХ решил через суд выселить их из опасного дома. Однако в выселении семей Чаплыгиных и Старчиковых-Горбаченко ему отказали на том основании, что переселенцам из домов под снос нужно предоставлять не временное, а постоянное жилье взамен старого.

Неизвестно, сколько бы времени еще шли судебные тяжбы, но в январе дом стал стремительно разрушаться. В подвале прорвало трубу, и вода подмыла и без того ветхие конструкции.

Из-за смещения несущих конструкций есть реальная угроза обрушения здания

По словам главного инженера комитета ЖКХ Барнаула Дениса Ращепкина, из-за смещения несущих конструкций есть реальная угроза обрушения здания. Поэтому в тот же день Мокрушиным предоставили трехкомнатную квартиру на ул. Кутузова, а на следующий нашлась двушка на Северо-Западной для Чаплыгиных. А вот семья Старчиковых-Горбаченко с десятилетней дочерью до четверга оставалась в аварийном доме, где уже отключили воду, отопление и газ. 5 февраля городские власти предложили им подходящее жилье. Так что за пару дней они тоже должны съехать. Главное - успеть до того, как дом рухнет.

Почему же чиновники так затянули с расселением? В администрации Барнаула пояснили, что несколько раз пыталась приобрести для этих семей муниципальное жилье, но подобранные квартиры не соответствовали условиям контракта. "При этом они могли сами снять квартиры, а аренду компенсировали бы из городского бюджета, но никто не воспользовался такой возможностью", - отметили в мэрии.

Ирина Чаплыгина говорит, что получить компенсацию за аренду жилья - нереально. Ведь для этого нужно, чтобы она была официально оформлена. А таких арендодателей, кто официально сдает квартиру и платит налоги, в городе не найти.

Прокуратура и правозащитники "Гражданского патруля" взяли на контроль расселение разваливающегося дома. "Из-за нерасторопности чиновников семья с ребенком вынуждена оставаться в опасном, давно не жилом доме", - отметил глава общественной организации Ростислав Антонов.