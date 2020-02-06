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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Недострой с подлогом

В Хакасии раскрыто мошенничество с приобретением зданий для детских садов
Текст: Алексей Бондарев ("Российская газета", Абакан)
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8080)
Выкуп готовых зданий и помещений под детский сад - довольно частый сейчас метод решения проблемы. Но в Хакасии все пошло не так. Проверка показала, что сразу в нескольких населенных пунктах республики чиновники потратили бюджетные средства на недвижимость, которая никак не подходит для дошкольного учреждения.

- Приобретенные объекты являются незавершенными объектами капитального строительства с готовностью от 20 до 50 процентов. В них отсутствовали окна, двери, крыша, оборудование, земельные участки не благоустроены. Фактически это недостроенные помещения, - заявляют в прокуратуре Хакасии.

Хакасия оказалась на пороге финансового коллапса

При этом были получены разрешительные документы на ввод их в эксплуатацию с заведомо ложными сведениями о завершении строительства. А неустановленными пока должностными лицами подписаны акты приемки. Бюджету покупка обошлась в 95 миллионов рублей. Уголовные дела возбуждены по факту подлога. В четверг, 6 февраля, в рамках расследования обыски прошли в региональном министерстве образования и науки.

- По версии следствия, преступления были совершены в Аскизском, Бейском и Таштыпском районах. Изъята интересующая следствие финансовая документация, - заявили "РГ" в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасии.

Это не первый скандал в дошкольном образовании Хакасии. В конце прошлого года дошколята остались без мяса и овощей, пропали творог, сыр, масло и ряженка. Правительству Хакасии пришлось в спешном порядке искать двадцать миллионов рублей, чтобы расплатиться с поставщиками продуктов.

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