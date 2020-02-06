В Иркутске экс-директора комбината питания заподозрили в хищении 50 млн

СУ СКР по Иркутской области задержал экс-директора Иркутского комбината питания, его супругу, а также их знакомого по делу о крупном хищении. Все они подозреваются в том, что создали схему закупки молока для молочной кухни у подконтрольных фирм по заведомо завышенной стоимости.

Как сообщает пресс-служба областного СК, следователи СК России совместно с сотрудниками УЭБиПК регионального ГУ МВД России установили, что с 2015 по 2019 годы самому МУП "Комбинат питания города Иркутска" (до 2017 года он назывался МУП "Детская молочная кухня") и бюджету города был нанесен ущерб в 50 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Дома у подозреваемых прошли обыски. Были изъяты документы, денежные средства, предметы роскоши.

Экс-директор МУП арестован до 9 марта 2020 года, его супруга помещена под домашний арест, а третьего фигуранта уголовного дела оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается.