В Красноярском крае на дорогу сошла лавина

В Курагинском районе Красноярского края проезд по местной автодороге заблокировала снежная лавина.

Как сообщили в МВД края, сход снега произошел на 27 километре автодороги "Курагино - Черемшанка". Сейчас на месте ЧП дежурят сотрудники ГИБДД, проезд по трассе временно ограничен.

- Наряд дорожно-патрульной службы обеспечивает безопасность на месте происшествия до полного восстановления движения. В результате схода лавины никто не пострадал. Для очистки проезжей части задействованы три единицы спецтехники, пять сотрудников дорожной службы, - рассказали в полиции.