В министерстве образования Хакасии начались обыски

Следователи пришли с обысками в министерство образования и науки РХ, сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия.

- Следственные действия проводятся в рамках расследуемых уголовных дел, предусмотренных ч.2 ст.292 Уголовного кодекса РФ - "Служебный подлог", - рассказали в ведомстве.

По версии следствия, в 2019 году неизвестные купили несколько недостроев и выдали их за здания, полностью готовые к размещению в них детских садов. При этом непригодные помещения были приобретены сразу в нескольких районах республики - в Аскизском, Бейском и Таштыпском. Сумма ущерба пока не уточняется.

В СК добавили, что во время обысков в министерстве образования РХ была изъята интересующая следствие финансовая документация.