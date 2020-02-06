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06.02.2020 09:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске проверили анонимный конверт с надписью "сибирская язва"

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Новосибирские медики завершили исследование конверта с надписью "сибирская язва", подброшенного в административный корпус городской клинической больницы № 12. Как сообщили на странице областного минздрава в соцсетях, никаких следов опасной заразы в послании не было.

Сейчас следственные органы разыскивают "шутника", послание которого стало причиной ложной тревоги. Персонал больницы, где был обнаружен конверт, также был вынужден действовать согласно особой "инструкции по при угрозе совершения либо при совершении террористических актов, в том числе при обнаружении неизвестных почтовых отправлений".

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В частности, медики немедленно оповестили об инциденте оперативных дежурных полиции, Росгвардии, Территориального центра медицины катастроф, областного управления ФСБ, а также Роспотребнадзора. Спецслужбы прибыли на место в течение пяти минут, в это же время были заблокированы входы в административный корпус, перекрыт доступ на территорию больницы в целом.

Выяснилось, что с конвертом из персонала больницы контактировал один человек, который был срочно изолирован. В отношении него также была проведена необходимая профилактика. Конверт доставили в лабораторию областного Центра гигиены и эпидемиологии. В кратчайшие сроки в лечебном учреждении была проведена дезинфекция, после чего оно вернулось в нормальный режим работы.

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