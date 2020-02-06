В Омской области возобновят строительство Красногорской плотины

Строительство гидроузла в Омской области вновь стало актуальным. Возобновить работы планируют уже в нынешнем году, что позволит ввести объект в эксплуатацию в 2022-2023-м.

Консервация гидроузла влетает региону в копеечку. Между тем, по словам специалистов, он необходим. Омская область относится к территориям, испытывающим дефицит водных ресурсов. Еще одна проблема - невозможность полноценного судоходства на Иртыше из-за нестабильного уровня воды. В прошлом году, например, оборот грузов, доставляемых по реке, не превысил 180 тысяч тонн, а это всего два процента от показателей советского времени.

Причина обмеления - промышленное потребление вод реки, берущей начало в КНР, соседними странами.

- До 60-х годов прошлого века нижняя отметка уровня Иртыша составляла 69 метров. После строительства каскада ГЭС в Казахстане она опустилась на два метра. Это критический уровень, поскольку все водозаборы омского водоканала, обеспечивающие предприятия и жителей города питьевой водой, рассчитаны на минимальную отметку в 69, - поясняет ситуацию доцент кафедры природообустройства, водопользования и охраны водных ресурсов Омского государственного аграрного университета Евгений Петров.

Активное сооружение оросительных каналов в Китае усугубляет и без того нестабильную ситуацию. Поэтому без плотины не обойтись.

- Строительство гидроузла обеспечит гарантированное водоснабжение Омского промышленного узла в пределах города и его окрестностей, - подчеркивает региональный министр строительства, транс-порта и дорожного хозяйства Антон Заев. - А создание водохранилища с уровнем в 70 метров обеспечит судоходство на вышележащем участке протяженностью до 65 километров.

Предстоящие работы включают подготовку 65-километрового ложа водохранилища. Затем предстоит перекрыть русло Иртыша, наполнить водохранилище, организовать движение судов через шлюз.

В региональном правительстве сообщили, что сейчас идет подготовка пакета документов, которые будут представлены в Федеральное агентство водных ресурсов РФ для включения затрат на строительство гидроузла в проект закона о федеральном бюджете на 2021-й и плановый период 2022-2023 годов.

Справка РГ

Возведение гидроузла возле села Красная Горка началось девять лет назад и должно было завершиться в 2016 году, к 300-летию Омска. В 2014-м из-за банкротства генподрядчика НПО "Мостовик" строительство "заморозили". Степень готовности объекта составляет 52 процента.