Житель Кузбасса сжег своих детей, чтобы не платить алименты

В Кузбассе 39-летний житель Прокопьевска приговорен к пожизненному лишению свободы за жестокое преступление, которое он совершил больше 15 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по области.

Как выяснили следствие и суд, мужчина решил убить двух малолетних детей, не желая признавать отцовство и платить алименты. И в ночь на 10 мая 2005 года, точно зная, что его бывшая сожительница и дети находятся дома, облил жилище бензином и поджег. С места преступления злоумышленник скрылся, убедившись, что дом объят пламенем.

Шансов выбраться из горящего помещения у несчастных практически не было: подсудимый отрезал им все пути к спасению, расплескав горючее на входные двери и по всей прилегающей территории. Тем не менее, его бывшая сожительница смогла вылезти через окно и вывести на улицу свою 50-летнюю мать и обоих детей. Старшему ребенку было полтора года, а младшему - восемь месяцев. К тому времени на место уже прибыли сотрудники МЧС и медики. Потерпевших в крайне тяжелом состоянии с многочисленными ожогами доставили в больницу. Малышей и их бабушку спасти не удалось, они скончались от болевого шока. А 27-летняя мать погибших ребятишек несколько месяцев была в коме, что, как полагают врачи, и помогло ей выжить.

- Несмотря на все принятые меры, сведения о причастности бывшего сожителя потерпевшей к чудовищному преступлению удалось добыть не сразу, лишь весной 2015-го были установлены те, кто знал об обстоятельствах произошедшего десять лет назад, - сообщила официальный представитель СУ СК по региону Надежда Ананьева. - Следствие получило неопровержимые доказательства. По делу провели две десятка различных судебных экспертиз, допросили более ста свидетелей. Обвиняемый был взят под стражу. К слову, он так и не признал вину, всячески препятствовал расследованию, сменил около двадцати адвокатов и оказывал давление на потерпевшую.

В итоге суд признал фигуранта виновным в покушении на убийство и массовом убийстве, совершенном общеопасным способом с особой жестокостью, отправив его в колонию особого режима на пожизненный срок.