В Кисловодске мать-вегетарианка довела дочь до истощения

В Кисловодске у 46-летней женщины забрали ее малолетнюю дочь, которая была сильно истощена и весила в два раза меньше нормы. Об этом "РГ" заявила уполномоченная по правам ребенка в Ставропольском крае Светлана Адаменко.

Ранее стало известно, что мать ребенка долгое время отказывалась от лечения своей дочери 2018 года рождения, которой требовалась срочная госпитализация. По данным прокуратуры Кисловодска, ребенка отправили в детскую городскую больницу на обследования и лечение. После ее определили в учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей.

Сама женщина, которая придерживается вегетарианства, считает, что ее дочь "просто худенькая".

По факту случившегося на женщину возбуждено уголовное по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Органы опеки направили в суд иск с требованием лишить мать ребенка родительких прав.