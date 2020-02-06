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06.02.2020 19:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Министр транспорта Карелии задержан за получение взятки

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

В Карелии возбудили уголовное дело в отношении заместителя директора по строительству бюджетного учреждения Карелии "Аэропорт "Петрозаводск", которого заподозрили в получении взятки в крупном размере группой лиц. По этому делу задержали и главу минтранса республики. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

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По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020-го подозреваемые, действуя по предварительному сговору, получили от представителей коммерческой организации взятку не менее 800 тысяч рублей. Деньги заплатили за заключение договора подряда на строительство объекта на территории аэропорта, а потом его приемку и оплату.

Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании для них меры пресечения.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в своей группе в соцсети написал, что "стало известно о задержании министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Алексея Кайдалова. Что-либо комментировать и тем более утверждать сейчас, до вынесения решения судом, преждевременно. Однако если данный факт будет подтвержден, то, в первую очередь, хотелось бы принести извинения жителям Карелии за коррупционное проявление высокопоставленного республиканского чиновника".

- Для нас произошедшее - это настоящее ЧП, которое отразится на репутации республики. Сейчас нам предстоит принять ряд управленческих решений, чтобы не затормозить реализацию начатых проектов. Алексей Кайдалов будет уволен - соответствующий указ подпишу сегодня, - добавил глава Карелии.

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