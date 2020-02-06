Под Псковом закрыли канал незаконного перехода через границу

Жители Псковской и Ленинградской областей незаконно помогали иностранцам пересекать границу Российской Федерации. Действовали они в составе преступной группировки.

Госграницу иностранцы пересекали в Псковской области, сообщил в четверг на пресс-конференции прокурор Псковской области Сергей Белов, пишет ТАСС. Для работы члены группировки использовали данные, относящиеся к государственной тайне. А получали секретную информацию они от пограничников.

По словам прокурора, предпринимались даже попытки подкупа должностных лиц в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области. По этому поводу были возбуждены уголовные дела. Они рассматривались в закрытом режиме.

В отношении жителей Ленинградской и Псковской областей возбудили уголовное дело. Их арестовали.