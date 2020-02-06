Премьера мюзикла "Скрипач на крыше" пройдет в Санкт-Петербурге в феврале

Премьера мюзикла "Скрипач на крыше", Театр-фестиваль "Балтийский дом", Санкт-Петербург, 7, 8 и 26 февраля

В Северной столице это первая постановка легендарного бродвейского мюзикла, в прошлом году отпраздновавшего 55-летие. "Скрипач на крыше" может похвастаться девятью театральными премиями "Тони", почетным местом в Зале славы "Грэмми" и миллионами поклонников по всему миру.

Композитор Джерри Бок, автор пьесы Джозеф Стайн и либреттист Шелдон Харник взяли за основу повесть Шолом-Алейхема "Тевье-молочник", а премьера состоялась в 1964 году. Название выбрано в честь знаменитой картины Марка Шагала, изображающей скрипача на крыше витебского дома.

Действие разворачивается в 1905 году на Украине, в еврейской деревне Анатовка, где с давних пор жили русские, украинцы и евреи. Центральные персонажи - молочник Тевье и члены его большого семейства. Сыграть Тевье мечтали многие звезды, но повезло далеко не всем. Даже Фрэнк Синатра получил отказ с формулировкой "не похож на еврейского молочника". В Петербурге, где спектакль ставит режиссер Лев Рахлин, эта роль отдана народному артисту России Игорю Скляру.

- Для меня сцена "Балтийского дома" не новая - я здесь четыре года играл замечательный спектакль "Похороните меня за плинтусом". Знакомый коллектив. Молодежь, которая питает, хотя иногда и напрягает, но это тоже опыт. Я пересмотрел в записи немало постановок с разными названиями - "Тевье-молочник", "Поминальная молитва", "Скрипач на крыше". В каждой есть своя прелесть, свои достоинства, необычные находки. Хотелось бы надеяться на то, что и у нас все это будет, - отметил артист.

Возрастной диапазон участников спектакля - от 7 до 80 лет. Всего заняты около 50 человек. Будет играть и живой оркестр. Душа новой постановки - скрипач Петр Ильяш.

- Не думала, что мне может достаться роль Голды, еврейской женщины. Конечно, я обрадовалась, - поделилась заслуженная артистка России Дарья Юргенс, недавно вошедшая в труппу театра. До этого "актриса Семена Спивака" служила в Молодежном театре на Фонтанке.

- У Голды пять дочерей. Мне помогает то, что я мама. Любовь к детям, к мужу - мои путеводные звезды. И мои близкие, родные люди с Украины помогли. Я их слышала, помню, знаю их характеры. У моей школьной подруги в Мариуполе была чудесная бабушка Сара, которая меня всегда вкусно угощала, - в детстве я все время у них "паслась". Такая хрупкая маленькая женщина, плохо слышала и видела, но держала в руках семью, все домашние слушались ее. Сейчас подруга Леля живет в Израиле, я написала ей письмо: "Представляешь, я буду играть еврейку Голду!" - рассказывает актриса.

Кстати

Лев Рахлин поставил первую в стране джаз-оперу "Звезда и смерть Хоакина Мурьетты" (Ленинград, 1977). Был главным режиссером Санкт-Петербургского Театра "Мюзик-Холл".