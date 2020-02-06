В Республиканском перинатальном центре Карелии внедряют новые методы интенсивной терапии и выхаживания новорожденных. За прошлый год в отделении оказали помощь 335 детям, большая часть которых - недоношенные. В пяти случаях малышей доставили в центр вертолетом санитарной авиации. Все дети выжили.

В отделении недоношенных детей стерильная чистота, зашторенные окна и разговоры вполголоса. У каждого кювеза мониторы: наблюдение за детьми круглые сутки. Сами кювезы закрыты специальными плотными покрывалами. Внутри необходимая температура. Созданы все условия для младенца, словно он еще у мамы в животе.

24-летняя Юля Ойкари из города Костомукши родила дочку Василису раньше срока, с весом всего 540 грамм. Как рассказала корреспонденту "РГ" молодая мама, малышка уже набрала 230 грамм и хорошо переносит терапию.

- А сколько придется Василисе находиться в центре? - спрашиваю заместителя главного врача Республиканского перинатального центра Инессу Мебелову.

- Не менее трех месяцев. Ей сейчас проводят искусственную вентиляцию легких. Девочка должна набрать вес. В центре выхаживаем младенцев от 500 граммов и 22 недель.

В открытом кювезе лежит мальчик в вязаной шапочке и носочках. Он морщит носик и постоянно шевелит ручками, дотрагиваясь до вязаного осьминожки. Кстати, в шапочках и носочках абсолютно все младенцы: вещами снабжают волонтеры. А вязаные осьминожки, как говорят медсестры, в первую очередь отвлекают детей от трубочек, которые к ним присоединены.

Реанимационное отделение, по словам главврача Республиканского перинатального центра Евгения Тучина, открыто для родственников. Мамы могут находиться здесь, сколько посчитают нужным. Некоторые лежат в палатах рядом с детьми, другие приходят из дома, каждые три часа приносят сцеженное грудное молоко. Кроме того, есть два часа специально для мам. Они могут взять ребенка, положить себе на грудь. Так малыши слышат биение сердца мамы, успокаиваются и чувствуют себя защищенными.

Новейший метод - терапевтическая гипотермия позволяет увидеть все, что происходит в головном мозге ребенка. Электроды присоединены к головке младенца, техника считывает нейроактивность, врачи расшифровывают данные и подбирают необходимое лечение. Благодаря этому малышам можно сразу помочь, свести риски до минимума.

- По предварительным данным, в 2019 году смертность среди новорожденных составляет 4,6 промилле (по России - 4,7). Для сравнения, в 2018 году этот показатель был 5,6. За 2019-й у нас нет ни одного случая материнской смертности. Все тяжелые новорожденные проходят через перинатальный центр. Самые уникальные технологии активно внедряются и применяются именно здесь, - говорит министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Всего за один год работы в отделении увеличилась доля неинвазивных способов искусственной вентиляции легких, в том числе и у детей крайней незрелости, развитие получили неонатальные анестезиология и хирургия, круглосуточный УЗИ-мониторинг, терапевтическая гипотермия и многие другие медицинские технологии. Все современные методы выхаживания новорожденных могут быть использованы, начиная с этапа транспортировки и родильного зала.