В Ленобласти девочка-подросток погибла под поездом

Ленинградский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело по факту смертельного травмирования 16-летней школьницы, сообщает официальный сайт ведомства.

Происшествие случилось на станции Оять Лодейнопольского района Ленинградской области.

Судя по всему, девушка переходила пути в неположенном месте и угодила под колеса грузового состава. По предварительным данным, машинист слишком поздно ее заметил, включил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось. Школьница получила травмы не совместимые с жизнью и скончалась.

По признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено уголовное дело.

На месте происшествия работает следственная группа. Расследование продолжается. Для исключения подобных ЧП будут внесены представления в органы профилактики.