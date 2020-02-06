В Петербурге начался театральный фестиваль "Пять вечеров"

В Петербурге с 6 по 10 февраля пройдет ХVI фестиваль "Пять вечеров" имени Александра Володина.

Один из старейших театральных фестивалей города посвящен памяти выдающегося драматурга, жившего в Ленинграде-Петербурге более 50 лет и скончавшегося здесь в 2001 году.

Нынче фестиваль, на котором можно было увидеть несколько спектаклей по произведениям Володина и на володинские темы, пройдет в новом формате. В частности, не будет торжественного открытия. В этот раз будет показан только один спектакль. Почему произошли изменения?

Арт-директор фестиваля, главный редактор "Петербургского театрального журнала"

Марина Дмитревская напомнила журналистам на пресс-конференции, что в прошлом году были разговоры, что пятнадцатый фестиваль станет последним - если город и область не решат, что фестиваль "Пять вечеров" все-таки нужен и не помогут с финансированием.

- Каждый год набирать в программу пять спектаклей, во-первых, дорого для нас, во- вторых, художественно трудно найти безупречные произведения, - сообщила Марина Дмитревская. - Поскольку в прошлом году удалась просветительская программа для подростков, то мы решили: если будем продолжать, то по четным годам станем проводить лабораторно-образовательный фестиваль, и только 10 февраля, в день рождения Александра Моисеевича Володина, показывать какой-то один спектакль, а в нечетные годы - в прежнем формате (пять спектаклей и "Первая читка"). Программа этого года - менее затратная финансово, но оказалась более затратной по ресурсам и проблемам организации.

Сейчас нам важно вырастить нового зрителя, так рассказать старшеклассникам о Володине, чтобы они приходили к нам в следующие годы, чтобы учились писать пьесы и, возможно, сами становились участниками "Первой читки".

У фестиваля несколько программ. Начался он с образовательной программы для школьников "Время Володина. Диалог". Ее автор - Екатерина Гороховская, режиссер, педагог, актриса, ей будут помогать режиссеры, драматурги. Каждый день старшеклассников ждет погружение в мир Володина: просмотры фильмов по его сценариям, обсуждения, беседы, мастер-класс по драматургии… А также написание драматургических текстов и воплощение их на сценических площадках.

6 и 7 февраля программа будет реализована в Петербурге, а 9 февраля - в Выборге, на базе театра "Святая крепость". 8 и 9 февраля ребята из московской Школы Сергея Казарновского "Класс-Центр" сыграют спектакль "Пять вечеров" (постановка Олега Долина), а потом обсудят его вместе со зрителями - своими сверстниками.

Программой "Режиссерская лаборатория "Володин в городе" руководит театральный гуру Олег Лоевский (Москва), заместитель директора по творческим вопросам Екатеринбургского театра юного зрителя. Это новый опыт Володинского фестиваля - эскизы по произведениям драматурга представят шесть режиссеров Москвы и Петербурга на разных сценах.

- Важно, чтобы новое поколение знало Володина и понимало те общечеловеческие, серьезные, очень тонкие коды, которые испытывала советская драматургия, - подчеркнул Олег Лоевский. - Володин, как и Вампилов, не уходит со сцен театров провинции и столичных городов. Мы решили пригласить для создания эскизов (эскиз - это не спектакль, делается он за пять дней, такая форма тренинга, в результате возникают интересные опыты - режиссерские, актерские) режиссеров разных поколений, чтобы посмотреть, как они работают с Володинским наследием.

Несколько театров предоставили нам свои площадки, в том числе Большой драматический театр имени Товстоногова. Так, студент Школы Константина Райкина, мастерской Камы Гинкаса Александр Плотников (еще студент!) покажет на Малой сцене БДТ свою композицию "Вечер шестой" по мотивам "Осеннего марафона" и "Записок нетрезвого человека". Елена Невежина, ученица Петра Фоменко, много работающая в столичных театрах, представит в Большом театре кукол (БТК) сценическую фантазию "Пять вечеров". Ученик Вениамина Фильштинского Андрей Гончаров делает эскиз в Театре "На Литейном", Саша Толстошева, ученица Юрия Погребничко, - в Театре имени Ленсовета. "Мастерская Г.М. Козлова" пригласила для показа эскиза "Дульсинея Тобосская" своего режиссера Андрея Горбатова. В Молодежном театре на Фонтанке увидим работу Юрия Квятковского, режиссера опытного, много ставившего в России и за рубежом, помощника худрука в театре "Практика". Люди разного возраста, разных театральных школ, но объединит их всех Володин, и мы надеемся, что они сохранят володинскую ноту или трансформируют ее и расскажут свои истории. Взаимодействие молодого поколения с текстами из другого времени - это всегда лаборатория.

Ольга Каммари, куратор программы "Первая читка", ежегодной спутницы Володинского фестиваля, рассказала:

- Каждый год мы объявляем конкурс и читаем присланные пьесы. В этом году прочли около 350 пьес. В экспертный совет вошли люди разных поколений, восемь человек, московские и петербургские театроведы. Каждый год мы видим, как пьесы отражают определенные тенденции развития современной драматургии, в этом году, на мой взгляд, они совпали с общим движением театра, который устал от экспериментальности, сложности.

Шорт-лист формировали драматурги Николай Коляда, Владимир Арро, Ксения Драгунская, Константин Стешик, Михаил Дурненков.

Четыре пьесы представят 9 февраля в Театре на Васильевском режиссеры - магистранты Виктора Рыжакова. "После каждой читки будут обсуждения. Вход свободный. Мы ограничены только количеством мест в зрительном зале", - добавила Ольга Каммари.

На Камерной сцене Театра "На Литейном" в рамках программы 6 февраля известный литовский драматург и режиссер Марюс Ивашкявичус прочтет свою пьесу "Ад и мир".

9 февраля на Камерной сцене Театра на Васильевском - авторская читка Юрия Клавдиева "Когти в печень (никто не вечен)".

Завершится фестиваль 10 февраля, в день рождения Александра Моисеевича Володина. Утром участники фестиваля отправятся на могилу драматурга, которая находится на Комаровском кладбище. Вечером в Театре "На Литейном" - спектакль "Пять вечеров" Черемховского драматического театра имени В. П. Гуркина в постановке молодого иркутского режиссера Дмитрия Акимова. Перед началом спектакля в фойе будет работать традиционный, так полюбившийся зрителям Буфет Клавы с советскими ценами.

Прямая речь

Виктор Рыжаков, режиссер, директор Володинского фестиваля, художественный руководитель Московского театра "Современник":

- Разговоры о том, что Володинского фестиваля больше не будет, идут нередко, хотим мы этого или не хотим. Это очень нелегко - проводить фестиваль каждый год. В прошлом году мы впервые реализовали программу кинопоказов "Володинский киномарафон":

в кинотеатре "Родина" в режиме нон-стоп шли фильмы по произведениям драматурга. Были полные залы зрителей. Программу открывал Олег Валерианович Басилашвили, говорил невероятные слова. Мы даже не могли подумать, что придет такое большое количество молодежи - людей, которые не видели, не знали Александра Моисеевича. Впервые сложилась в прошлом году и образовательная программа. Нынче мы переформатировали фестиваль. Надеемся, что будем развиваться и дальше - при поддержке и помощи Комитетов по культуре Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Возможно, мы реализуем и давнюю мечту - представить наш, истинно петербургский фестиваль в Москве. Не теряю надежды, что когда-нибудь презентация состоится в театре "Современник".

Кстати

Володинский фестиваль "Пять вечеров" будет представлен 22 и 23 апреля в Екатеринбурге в Ельцин Центре.