В Пскове подросток ударил ножом мужчину из-за шума в подъезде

В Пскове 16-летний подросток напал на мужчину с ножом из-за шума в подъезде жилого дома. Он нанес ему удары в живот и скрылся, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета по Псковской области.

ЧП произошло в ночь на 29 января нынешнего года. Подросток остался недоволен шумом, который доносился из подъезда. Он решил разобраться. Взял нож, вышел сначала на лестничную клетку, а потом и на улицу. Рядом с подъездом увидел мужчину и два раза ударил его ножом.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предметов, используемых в качестве оружия. Проводятся следственные действия.