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06.02.2020 17:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пскове подросток ударил ножом мужчину из-за шума в подъезде

Текст: Светлана Цыганкова (Псковская область)

В Пскове 16-летний подросток напал на мужчину с ножом из-за шума в подъезде жилого дома. Он нанес ему удары в живот и скрылся, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета по Псковской области.

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ЧП произошло в ночь на 29 января нынешнего года. Подросток остался недоволен шумом, который доносился из подъезда. Он решил разобраться. Взял нож, вышел сначала на лестничную клетку, а потом и на улицу. Рядом с подъездом увидел мужчину и два раза ударил его ножом.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предметов, используемых в качестве оружия. Проводятся следственные действия.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область

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