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06.02.2020 16:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вахтовик привез в Карелию тяжелый наркотик в кубинском барабане

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба управления на транспорте МВД по СЗФО Фото: Пресс-служба управления на транспорте МВД по СЗФО
Фото: Пресс-служба управления на транспорте МВД по СЗФО

Житель Архангельской области привез на остров Валаам тяжелый наркотик, который впервые изъяли в республике. Мужчина работал на Валааме сантехником вахтовым методом.

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Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СЗФО, внимание стражей порядка привлек пассажир с рюкзаком, прибывший на остров из Сортавалы. Внутри рюкзака были кубинские барабаны. В одном из них нашли сверток из фольги с порошком. Это оказался броламфетамин, так называемый ДОБ - психоделик фенилэтиламинового класса. По утверждению полицейских, жесткий галлюциноген, который впервые изъяли в Карелии.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ - незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере. Подозреваемый арестован. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме того, выяснилось, что он уже был судим за преступления, связанные с нелегальным оборотом оружия и наркотиков.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Борьба с наркотиками

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