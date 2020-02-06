Вахтовик привез в Карелию тяжелый наркотик в кубинском барабане

Житель Архангельской области привез на остров Валаам тяжелый наркотик, который впервые изъяли в республике. Мужчина работал на Валааме сантехником вахтовым методом.

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СЗФО, внимание стражей порядка привлек пассажир с рюкзаком, прибывший на остров из Сортавалы. Внутри рюкзака были кубинские барабаны. В одном из них нашли сверток из фольги с порошком. Это оказался броламфетамин, так называемый ДОБ - психоделик фенилэтиламинового класса. По утверждению полицейских, жесткий галлюциноген, который впервые изъяли в Карелии.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ - незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере. Подозреваемый арестован. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме того, выяснилось, что он уже был судим за преступления, связанные с нелегальным оборотом оружия и наркотиков.