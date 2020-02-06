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06.02.2020 17:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жители заповедных территорий Поморья получат гранты на свое дело

Текст: Марина Ледяева
В деревне Морщихинской проводят для гостей мастер-класс по выпечке в русской печи. Фото: Анна Мартынова/Кенозерский национальный парк В деревне Морщихинской проводят для гостей мастер-класс по выпечке в русской печи. Фото: Анна Мартынова/Кенозерский национальный парк
В деревне Морщихинской проводят для гостей мастер-класс по выпечке в русской печи. Фото: Анна Мартынова/Кенозерский национальный парк

Жители поселений, расположенных на территории Кенозерского национального парка, получат гранты на реализацию своих предпринимательских инициатив. Такая же возможность появилась у обитателей девяти деревень, граничащих с другой заповедной территорией - "Онежское Поморье", которое входит в состав Кенозерского парка.

Как сообщили "РГ" в Кенозерском национальном парке, общая сумма грантов составит порядка шести миллионов рублей. Физическим лицам выделят от 50 до 300 тысяч на открытие или развитие своего дела, а ИП и юрлица смогут получить до 700 тысяч.

Фото: РИА Новости
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Подать свою заявку на участие в конкурсе грантов собираются десятки местных жителей. Многие в Кенозерье уже занимаются предпринимательством. Большинство бизнес-проектов связаны с туризмом. Кенозеры открыли около 30 гостевых домов, готовят для постояльцев блюда традиционной северной кухни, проводят для них мастер-классы и экскурсии по заповедным местам. Вся сувенирная продукция в нацпарке выпускается местными мастерами.

- В минувшем году, несмотря на холодное лето, доходы местных жителей от туризма возросли, - отмечает директор Кенозерского национального парка Елена Шатковская. - Особенно ощутимо - на 60 процентов - увеличились доходы от организации питания. Растут и продажи сувенирной продукции.

Владельцы гостевых домов также отмечают приток клиентов. На подворье семьи Куликовых в деревне Морщихинской число постояльцев увеличилось, когда хозяева стали сотрудничать с популярным сайтом онлайн-бронирования.

- Спрос есть, поскольку в гостиницах парка не хватает мест всем желающим, к тому же многие туристы хотят поселиться именно в частном секторе, - рассказывает Марина Куликова. - Собираемся открыть для туристов второй дом, доставшийся мужу в наследство. В итоге сможем одновременно принять десять человек. Кроме того, я пеку северные пряники, хочу организовать их продажу и проводить мастер-классы по росписи - это будет моя заявка на грант.

Многие из новых бизнес-идей так или иначе рассчитаны на гостей или внешние рынки, но вполне могут пригодиться и самим местным жителям. Например, в деревне Поча хотят организовать глубокую переработку клюквы, открыть столярную и ткацкую мастерские. Фермер Александр Крехалев из Вершинино собирается развивать производство натуральных сыров. Интересные проекты родились в деревнях Онежского Поморья. Жительница самой отдаленной из них - Пушлахты - Наталья Трубина планирует открыть гусиную миниферму. Предприниматель, который уже занимается добычей беломорских водорослей и продает их как сырье за бесценок, собирается наладить собственную переработку ценного ресурса.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Очень важно создавать локальную экономику, - отмечает начальник службы развития парка Александра Яковлева. - Мы всегда ставили целью развитие территории, а в последние годы предлагаем местным жителям равноправное партнерство. Теперь они не ждут, что парк решит все проблемы, а сами проявляют инициативу. Мы учим их писать проекты и выигрывать гранты, причем не только парка, но и региона, муниципалитетов. В итоге реализуется множество общественных инициатив: из небытия восстанавливаются сельские клубы, строятся мосты и другие сооружения. И конечно же, надо поддерживать предпринимательство. Оно принесет людям доход и рабочие места, а значит - деревня будет жить.

Новый проект поддержки сельских предпринимателей нацпарк реализует совместно с НКО "Агентство развития сельских инициатив", партнерами из Мурманской области, Республики Коми и ЕС. Каждая заявка на грант получит индивидуальное сопровождение. Сельчанам помогут разработать бизнес-план, составить смету, проанализировать рынки сбыта и даже придумать дизайн упаковки для продукции. Победители конкурса пройдут стажировку в Чехии, Австрии и Словакии.

Справка "РГ"

Кенозерский национальный парк создан в 1991 году на территории Плесецкого и Каргопольского районов Архангельской области. Помимо уникального природного и культурно-исторического наследия, в него вошли более 40 "живых" деревень.

В минувшем году парк посетили 17 тысяч туристов из 24 стран.

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