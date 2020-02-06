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06.02.2020 12:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани мужчина бросил гранату в дом жены с тремя детьми

Текст: Анна Юркова

Сотрудники следственного отдела по городу Армавиру СКР по Краснодарскому краю завершили уголовное дело в отношении 40-летнего жителя, обвиняемого "в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом". Также ему инкриминируют незаконный оборот взрывчатых веществ и умышленное уничтожение чужого имущества.

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По сообщению правоохранителей, летом 2016 года обвиняемый нашел осколочную гранату и спрятал ее у себя дома. Ночью 3 августа 2019 года он, изрядно выпив, отправился со взрывчаткой к дому своей бывшей супруги на улице Новороссийской. В этот момент в нем находились женщина с сожителем и трое детей от 5 до 11 лет. Убедившись, что все на месте, мужчина вырвал чеку и кинул гранату в открытое окно одной из комнат.

"Свой преступный умысел, направленный на убийство пяти человек общеопасным способом, мужчина довести до конца не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку в момент хлопка жильцы дома находились в других комнатах и не пострадали. Между тем в результате противоправных действий обвиняемого было повреждено и уничтожено имущество потерпевшей на сумму более 305 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Армавирец поспешил скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан. Выяснилось, что отношения между супругами вконец расстроились после суда: бывший супруг остался недоволен результатом раздела совместного имущества.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Следователи передали уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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