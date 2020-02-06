На трассе "Дон" ограничили движение транспорта

Ограничение движения для пассажирского транспорта ввели на участке трассы М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления ГИБДД по региону.

В связи с метелью и наледью на проезжей части особый режим действует с 881-го километра (Тарасовский район) до 1000-го километра (развязка на Шахты). Ограничение ввели с 8:30.

В Ростовской области со среды идет мокрый снег с дождем. Такая же погода пришла в соседнюю Волгоградскую область. Спасатели распространили штормовое предупреждение о сильных осадках.

ГИБДД призывает водителей увеличить дистанцию и боковой интервал и при возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.